HoREA đề xuất chưa lập trung tâm giao dịch bất động sản

Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản chưa cần thiết, có thể phát sinh thêm bộ máy, chi phí.

Thông tin này được HoREA nêu khi góp ý dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản. Theo Hiệp hội, dự thảo quy định trung tâm gồm 5 bộ phận chuyên môn từ tiếp nhận hồ sơ thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tư vấn, hỗ trợ người dân. Mỗi bộ phận đều phải bố trí nhân sự, dẫn tới khả năng tăng tổ chức và chi phí không cần thiết.

Ngoài ra, chức năng của đơn vị này có thể trùng lặp với bộ phận một cửa tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, xã và Sở Xây dựng. Trong khi đó, nhiều thủ tục đã được thực hiện qua sàn giao dịch, môi giới, văn phòng công chứng hoặc thông tin công khai trên hệ thống của Bộ Xây dựng.

"Mô hình trung tâm giao dịch bất động sản có thể tạo ra đơn vị sự nghiệp công lập mới, tăng biên chế công chức, viên chức và làm phát sinh ngân sách", văn bản của HoREA nêu, đồng thời cho rằng chưa nên lập trung tâm này.

Thay vào đó, nhà chức trách cần bổ sung quy định bắt buộc chủ đầu tư công khai đầy đủ, chính xác thông tin bất động sản, gồm nhà có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật... trên hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh và website doanh nghiệp. Trường hợp không công bố đầy đủ thông tin hoặc giao dịch khi chưa đủ điều kiện pháp lý được đề nghị xử phạt nghiêm.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Phần lớn giao dịch bất động sản thời gian qua được thực hiện tại các sàn do doanh nghiệp quản lý, chủ yếu ở thị trường sơ cấp.

Để thúc đẩy thị trường địa ốc phát triển lành mạnh, an toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy mạnh việc thành lập trung tâm giao dịch nhà và quyền sử dụng đất của Nhà nước. Đầu năm nay, Bộ được giao nghiên cứu mô hình thí điểm hoạt động trung tâm này từ 2026-2027. Trong đó, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện liên thông thủ tục từ cung cấp thông tin, xác lập giao dịch đến cấp giấy chứng nhận trên nền tảng dữ liệu điện tử.

Theo Luật Đất đai 2024, mô hình hệ thống thông tin quốc gia về đất đai cần đảm bảo tập trung, kết nối liên thông cả nước và sử dụng đa mục tiêu. Luật quy định trách nhiệm của Bộ Xây dựng, địa phương trong đảm bảo vận hành hệ thống này.

Cũng tại góp ý, HoREA kiến nghị cần sớm sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, nhằm tăng minh bạch, lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chủ đầu tư và các bên tham gia giao dịch.

Phương Uyên