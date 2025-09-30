Trung tâm giao dịch nhà đất online dự kiến thí điểm vào 2026-2027

Trung tâm giao dịch nhà online dự kiến được thí điểm vào năm 2026-2027, là nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản, theo Bộ Xây dựng.

Nội dung trên được Bộ Xây dựng nêu tại hội nghị xin ý kiến về Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, ngày 29/9.

Ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết mục tiêu trung tâm này là hướng tới giao dịch trực tuyến, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng minh bạch trong mua bán bất động sản.

Việc thí điểm dự kiến thực hiện trong hai năm, từ 2026 đến 2027. Các loại hình được giao dịch tại trung tâm gồm nhà ở có sẵn, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản... Mọi giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua) sẽ phải thực hiện qua trung tâm này khi dự thảo nghị quyết được cấp có thẩm quyền thông qua, và có hiệu lực.

Theo ông Dũng, trung tâm này sẽ tạo lập một kênh giao dịch chính thống, minh bạch, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. "Việc thí điểm trung tâm gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số giúp giảm tình trạng đầu cơ, thổi giá và chống thất thu thuế cho Nhà nước", ông cho hay.

Bất động sản khu Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho biết đơn vị đang xây dựng chiến lược dữ liệu, chuyển đổi số. Toàn bộ dữ liệu dự kiến được hoàn thiện, cập nhật lên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia vào ngày 31/12.

Cơ cấu chính của hệ thống hạ tầng gồm website, app và AI giải đáp, hỗ trợ. Hệ thống cũng tích hợp dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, đảm bảo liên kết giao dịch có kiểm soát. Quá trình xây dựng đề án sẽ ứng dụng công nghệ blockchain, dữ liệu lớn, AI, big data, công nghệ trải nghiệm trực quan VIR.

Theo đại diện Viettel, thông qua hệ thống hạ tầng thông tin, người dân được hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính, giao dịch nhà đất, định giá, marketing theo hình thức online. Hệ thống cũng có nội dung về chính sách hậu mãi, quản lý tài sản.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Tập đoàn Viettel nghiên cứu kỹ dự án, xây dựng quy trình hệ thống vận hành hiệu quả và phối hợp với các địa phương đồng bộ dữ liệu hạ tầng thời gian tới.

Phần lớn giao dịch bất động sản thời gian qua được thực hiện tại các sàn do doanh nghiệp quản lý, chủ yếu ở thị trường sơ cấp. Để thúc đẩy thị trường địa ốc phát triển lành mạnh, an toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo đẩy mạnh việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất của Nhà nước. Đầu năm nay, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ nghiên cứu mô hình để giao dịch nhà đất online như chứng khoán, nhằm chuyển đổi số liên thông các thủ tục đất đai. Người dân có thể giao dịch bất động sản, công chứng, thuế, đăng ký giao dịch trên môi trường điện tử.

Ngọc Diễm