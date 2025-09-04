Hợp Lực - CLB chạy mang tinh thần đoàn kết của người miền Tây

Cần ThơXuất phát từ ba môn phối hợp, CLB Hợp Lực, cộng đồng chạy lớn nhất Cần Thơ, phát triển gần 10 năm trên cơ sở tinh thần đồng đội.

Mỗi buổi sáng cuối tuần, từ 4h30, Công viên Sông Hậu tại Cần Thơ lại rộn ràng sắc áo vàng của những người yêu chạy bộ địa phương. Không khí tập luyện giống như một ngày hội nhỏ khi có trạm hỗ trợ, tình nguyện viên và những tiếng cười nói. Đó là buổi chạy dài cuối tuần của Hợp Lực, nhóm chạy lâu đời nhất đất Tây Đô.

Các thành viên của Hợp Lực trong buổi chạy mừng Quốc Khánh. Ảnh: Hợp Lực

CLB Hợp Lực ra đời ngày 30/3/2017, khi phong trào chạy bộ ở Cần Thơ mới chớm nở. Ban đầu, nhóm chỉ gồm vài thành viên đam mê ba môn phối hợp, dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm Nguyễn Quốc Thanh và phó chủ nhiệm Trương Khắc Quỳnh. Mục tiêu của họ khi ấy rất giản dị. Đó là cùng tập luyện, rèn sức bền và chia sẻ niềm yêu thích thể thao.

Qua gần một thập kỷ, từ hạt nhân ban đầu, Hợp Lực dần mở rộng, trở thành "mái nhà chung" của cộng đồng runner, đồng thời góp phần đặt nền móng cho văn hóa chạy bộ xứ Tây Đô.

Tên gọi "Hợp Lực" bắt nguồn từ đặc thù ba môn phối hợp, gồm chạy, bơi và đạp xe. Môn này vốn đòi hỏi thể lực bền bỉ cùng tinh thần tự giác nỗ lực của mỗi cá nhân trong đội. Anh Quỳnh kể lại: "Chúng tôi phải dựa vào nhau rất nhiều, từ chia sẻ kinh nghiệm đến hỗ trợ dụng cụ. Vì nhóm biết chỉ có cách hợp sức mới có thể cùng vượt qua thử thách".

Một thời gian sau, khi phong trào chạy bộ phát triển, CLB tập trung nhiều hơn vào môn này vì dễ tiếp cận, ít tốn kém. Chạy đường dài vẫn đủ thử thách để duy trì đam mê lâu dài.

Sự thay đổi giúp CLB được biết tới nhiều hơn, thu hút người mới tham gia. Từ vài chục thành viên ban đầu, Hợp Lực phát triển thành cộng đồng hàng trăm runner với đủ lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Hai môn bơi và đạp xe vẫn được duy trì như một phần di sản của nhóm, nhưng chạy bộ trở thành môn chính, là chất keo gắn kết các thành viên qua những buổi tập cuối tuần tại Công viên Sông Hậu. Màu áo vàng của CLB dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại các giải chạy.

Ngoài việc tập luyện, CLB chú trọng tạo môi trường thân thiện để giữ chân người mới. Chị Thùy Trang, quản lý CLB, cho biết ban quản trị luôn chuẩn bị đầy đủ từ nước, thức ăn để nạp năng lượng và những lời động viên để bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái khi sinh hoạt cùng.

"Khi mới chạy, có rất nhiều lý do khiến người ta bỏ cuộc. CLB giúp hạn chế những lý do đó, để mọi thành viên đều vượt qua những rào cản và duy trì động lực đi tiếp trên hành trình chạy bộ", chị nói. Sự chu đáo này cũng là bí quyết giúp Hợp Lực duy trì sức sống lâu dài.

Theo anh Quỳnh, điều tự hào lớn nhất không nằm ở huy chương hay thành tích mà ở sự thay đổi tích cực của mỗi thành viên. "Nhiều thành viên từ rụt rè thành tự tin, từ ốm yếu thành khỏe mạnh hơn từng ngày. Đó mới là di sản quý giá nhất của CLB", anh chia sẻ. Triết lý này khiến Hợp Lực trở thành biểu tượng tinh thần thể thao cộng đồng tại Cần Thơ, được nhiều CLB ở các tỉnh miền Tây nhắc đến như một hình mẫu lan tỏa phong trào.

Sắp tới, tại VnExpress Marathon Cần Thơ diễn ra ngày 14/9, Hợp Lực sẽ tham gia với gần 600 thành viên - quân số đông nhất trong các CLB địa phương. Gần một thập kỷ giữ lửa thể thao phong trào, CLB sẽ có cơ hội lan tỏa hình ảnh của mình và cộng đồng chạy Cần Thơ với runner cả nước.

Trọng Trung