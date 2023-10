Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Vĩnh Long, tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, hợp long chiều 14/10, dự kiến thông xe cuối năm 2023.

Vị trí hợp long giữa cầu Mỹ Thuận 2 với đốt dầm dài 8 m, ngang 28 m, được đơn vị thi công đổ 97 m3 bê tông, nối liền hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long.

Vị trí hợp long giữa nhịp chính công trình cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: An Bình

Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư), cho biết đến nay, công trình đạt hơn 94% khối lượng, hợp long sớm một tháng so kế hoạch. Đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như: lắp lan can, thảm mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông... để đưa công trình vào sử dụng cuối năm nay.

Cầu Mỹ Thuận 2 có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP HCM đi Cần Thơ, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long; giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1.

Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m. Ảnh: An Bình

Dự án được khởi cuối công tháng 2/2020 với tổng chiều dài 6,61 km, cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m về phía thượng lưu; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9 km, 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đây là dự án cầu dây văng lớn, phức tạp với nhịp chính dài 650 m; hai trụ tháp cao 125,5 m; 128 bó cáp văng và 32 đốt đúc.

Hợp long Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền Công trình cầu Mỹ Thuận 2 đang được xây dựng, song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Video: An Bình

Đường dẫn hai đầu cầu dài 4,7 km, trong đó phía Tiền Giang 4,3 km và phía Vĩnh Long 0,4 km. Hạng mục này trước mắt được đầu tư cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 100 km/h; giai đoạn sau sẽ xây dựng 6 làn xe...

An Bình