Hồng Lệ vượt kỷ lục quốc gia nhờ 'mật mã' trên cánh tay

Nhờ ghi mốc thời gian lên cánh tay, Hồng Lệ vô địch VnExpress Marathon All-Star 2026 với thành tích 2:38:06, phá kỷ lục cá nhân và vượt kỷ lục quốc gia.

VnExpress Marathon All-Star 2026 sáng ngày 8/2 diễn ra trong thời tiết lạnh, mưa nặng hạt và gió buốt trên đường đua Hòa Lạc. Nhiệt độ khoảng 14 độ C cùng độ ẩm trên 80% khiến mặt đường trơn ướt, buộc các VĐV phải kiểm soát nhịp chạy khắt khe để tránh chấn thương hoặc hụt hơi.

Cánh tay trái Hồng Lệ viết đầy những mốc thời gian bằng loại mực không phai trong nước, giúp cô đạt thành tích ngoài mong đợi. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở cự ly 42km nữ, tâm điểm là màn tái đấu giữa Phạm Thị Hồng Lệ và Birehan Marta Tinsae, runner người Ethiopia từng thắng cô tại Đà Nẵng năm 2024. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lạnh, Marta sớm hụt hơi và nhanh chóng rớt khỏi nhóm đầu. Cô chỉ về thứ tư, sau Doãn Thị Oanh và Vũ Khánh Linh.

Trong khi đối thủ sa sút từ km10, Hồng Lệ độc dẫn cuộc đua và cán đích sau 2:38:06 (2 tiếng 38 phút 6 giây). Kết quả này phá sâu kỷ lục cá nhân 2:42:20 cô lập tại VnExpress Marathon Hải Phòng tháng 12/2025. Đặc biệt, thành tích của chân chạy Bình Phước còn vượt kỷ lục marathon nữ quốc gia do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ (2:39:49) tới 1 phút 43 giây.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất cuộc đua sáng 8/2 là Hồng Lệ liên tục nhìn xuống cánh tay trong mưa. Cô cho biết đã ghi các mốc mục tiêu theo từng chặng 5km lên mặt trong cánh tay trái để hướng đến mục tiêu phá kỷ lục cá nhân ngay từ đầu. Trên đường chạy, cô liên tục kiểm tra để giữ tốc độ đúng kế hoạch.

"Các mốc thời gian ghi trên tay là để phá kỷ lục cá nhân, nhưng hôm nay tôi còn làm tốt hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ. Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ đạt được mốc thành tích này từ khi chạy bộ", Hồng Lệ chia sẻ sau khi về đích.

Hồng Lệ từng giành một HC vàng, bốn HC bạc và hai HC đồng tại các kỳ SEA Games. Cuối năm 2023, chân chạy sinh năm 1998 bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Kể từ đó, cô dành thời gian tham gia các giải phong trào và liên tục thăng tiến về thông số chuyên môn.

Sự tiến bộ của Hồng Lệ được thể hiện rõ qua chuỗi thành tích một năm qua. Tháng 4/2025, cô vô địch VM Volvo All-Star với kỷ lục cá nhân mới 2:44:45. Đến tháng 12/2025, cô hạ thông số xuống 2:42:20 tại Hải Phòng. Việc liên tiếp xô đổ các cột mốc dù không còn thi đấu chuyên nghiệp từ cuối năm 2023 cho thấy nền tảng thể lực và chiến thuật của nữ runner ngày càng hoàn thiện.

