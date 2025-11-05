Hồng Lệ: 'VM All-Star mang đến cảm giác đẳng cấp rõ rệt'

Nhà vô địch VnExpress Marathon All-Star 2025 chia sẻ về hành trình phá kỷ lục cá nhân và kỳ vọng với mùa mới của giải marathon áp chuẩn duy nhất Việt Nam.

- Hồng Lệ đánh giá thế nào về VnExpress Marathon (VM) All-Star 2025, xét trên mọi góc độ trải nghiệm?

- Tôi rất hài lòng với cách ban tổ chức vận hành. Mọi thứ đều được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, từ khâu hậu cần, an ninh đến trải nghiệm đường chạy.

Cung đường được khóa hoàn toàn, bằng phẳng và an toàn tuyệt đối, giúp VĐV có thể tập trung tối đa vào nhịp chạy. Việc ban tổ chức đặt chuẩn thành tích với người tham dự tạo nên một sân chơi chất lượng cao, đúng nghĩa "All-Star" - chỉ dành cho những người thật sự xuất sắc. Nhờ đó, cuộc đua trở nên danh giá và công bằng hơn.

Hồng Lệ . Ảnh: VnExpress Marathon

- So với những giải đấu khác ở Việt Nam, VM All-Star khác biệt ở điểm nào?

- All-Star mang đến cảm giác đẳng cấp rõ rệt. Mọi thứ đều được chuẩn hóa ở mức cao. Đó là những điều hiếm có, các giải đấu khác ở Việt Nam chưa làm được. Tôi xem đây là giải hàng đầu cả về chuyên môn lẫn quy mô. Đây không chỉ là nơi để về đích, mà còn là nơi để khẳng định bản lĩnh của từng runner.

Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 42km nữ tại VnExpress Marathon Volvo All-Star 2025 sáng 20/4 ở Hòa Lạc (Hà Nội) với thời gian 2 giờ 44 phút 45 giây, nhanh hơn kỷ lục cá nhân hai phút. Thành tích giúp cô lần thứ 13 đăng quang tại hệ thống VM, đồng thời vươn lên top 3 nữ marathon nhanh nhất Việt Nam. Dưới nền nhiệt và độ ẩm cao, Hồng Lệ vẫn kiểm soát nhịp chạy tốt, vượt qua đối thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa để giành chiến thắng, nhận giải thưởng 100 triệu đồng - mức cao nhất trong lịch sử hệ thống VnExpress Marathon.

Các khâu tổ chức, từ thiết kế đường chạy, kiểm định thành tích, đến cách hỗ trợ vận động viên, đều đạt chuẩn cao. Tôi nghĩ những điều này sẽ đưa All-Star hướng đến mô hình như các giải major quốc tế, nơi mọi runner đều được tôn trọng và thử thách ở đẳng cấp xứng đáng.

- Năm ngoái, Lệ vô địch và lập PR tại All-Star trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Yếu tố nào giúp chị đạt được thành tích đó?

- Khi bước vào giải, tôi mang tâm thế rất thoải mái, chỉ muốn trải nghiệm một sân chơi mới có quy mô và tổ chức chuyên nghiệp. Vốn là người chơi thể thao chuyên nghiệp, tôi có sự tích lũy và nền tảng thể lực.

Khi vào cuộc đua, tôi chủ động kiểm soát nhịp độ. 21km đầu tiên, giữ pace ổn định, chưa vội tăng tốc. Thấy cơ thể phản hồi tốt, tôi dần nâng tốc độ ở nửa sau và về đích với thành tích tốt. Bí quyết là luôn lắng nghe cơ thể, không để cảm xúc chi phối, biết khi nào nên giữ sức, khi nào nên thúc đẩy. Đó là cách duy trì sức bền suốt chặng đua dài.

Hồng Lệ chạy trên cung đường được khóa 100%. Ảnh: VnExpress Marathon

Thành tích tốt phụ thuộc nhiều yếu tố: sức khỏe, thời tiết, địa hình. Khi được chạy trên một cung đường được khóa hoàn toàn, runner có thể phát huy hết khả năng của mình. Với tôi, All-Star mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối khi thi đấu. Chính những điều đó đã giúp mọi thứ trơn tru, kết quả vượt mong đợi.

- Năm 2026, VnExpress Marathon All-Star tổ chức tháng 1. Chị đánh giá sự thay đổi này ảnh hưởng thế nào đến VĐV?

- Tôi cho rằng đây là thay đổi tích cực. Nhiệt độ khoảng 20 độ C giúp cơ thể phản ứng tốt hơn, nhịp tim ổn định, dễ đạt tốc độ cao. Với runner đặt mục tiêu lập PR, đây là điều kiện lý tưởng. Khi cộng hưởng với cung đường đẹp và công tác tổ chức chuyên nghiệp, VM All-Star 2026 sẽ rất đáng chờ đợi.

Tuy nhiên, runner từ miền Nam ra Bắc nên đến sớm vài ngày để làm quen thời tiết, tránh bị sốc nhiệt. Với thời tiết lạnh, khởi động kỹ là điều bắt buộc. Cần làm nóng toàn bộ cơ, khớp để tránh chấn thương và chuột rút. Trang phục cũng phải phù hợp - đủ giữ ấm nhưng không cản trở vận động.

Hồng Lệ cười tươi, tạo dáng khi về đích. Ảnh: VnExpress Marathon

- Chị kỳ vọng gì ở mùa giải mới?

- Khi biết mùa hai của VnExpress Marathon All-Star trở lại, tôi thực sự kỳ vọng khâu tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện để mỗi VĐV có những trải nghiệm xứng đáng, tự hào như được thi đấu ở một giải major đẳng cấp.

Tôi nghĩ đây sẽ là mùa giải của những kỷ lục mới. Ai có mục tiêu chinh phục thành tích cá nhân nên góp mặt tại All-Star. Đó sẽ là trải nghiệm đáng nhớ, vừa chuyên nghiệp, vừa đầy cảm xúc.

Lan Anh