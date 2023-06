Hồng Lệ: 'Runner cần phân phối sức hợp lý tại VnExpress Marathon Quy Nhơn'

Phạm Thị Hồng Lệ nói cung đường chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn mê hoặc người chạy bộ bởi phong cảnh đẹp song cũng khó khăn vì nhiều cầu dốc và nắng.

Phạm Thị Hồng Lệ (sinh năm 1998, Bình Định) là VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia. Cô có nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường khu vực với 1 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ tại các kỳ SEA Games. Tại VnExpress Marathon, Hồng Lệ vô địch tất cả các giải từng tham dự, gồm Quy Nhơn 2019, Hanoi Midnight 2020, Huế 2020 và Quy Nhơn 2020. Tháng 6, giữa những lịch tập có phần nhẹ nhàng, Hồng Lệ dành ít ngày về thăm gia đình, đồng thời tìm lại ngôi vương ở VnExpress Marathon.

- Sau bốn lần liên tiếp vô địch VnExpress Marathon, khán giả không còn thấy Lệ trên đường chạy, lý do của sự vắng mặt này là gì?

- Có hai lý do khiến tôi không dự các giải VnExpress Marathon trong suốt hai năm qua. Thứ nhất, trong hai năm 2022 và 2023 là liên tiếp hai kỳ SEA Games diễn ra tại Việt Nam và Campuchia, tôi phải tập trung toàn lực để làm nhiệm vụ ở đội tuyển. Không chỉ riêng VM, tôi không tham dự bất cứ giải phong trào nào. Lý do thứ hai là do tôi dính chấn thương khá nặng, nên phải hạn chế thi đấu.

Hồng Lệ về nhất cự ly 42km nữ ở giải VnExpress Marathon Quy Nhơn đầu tiên năm 2019. Ảnh: VM

- Tại sao Lệ chọn trở lại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2023?

- Thời gian này tôi không quá bận công việc trên tuyển, VM Quy Nhơn cũng không trùng lịch các giải đấu quan trọng. Hơn nữa, giải tổ chức trên quê hương. Tôi có cơ hội về thăm nhà sau nửa năm luyện tập, thi đấu trên tuyển, kết hợp chạy giải để "đổi gió".

Hiện tại VnExpress Marathon đã có nhiều thay đổi so với những giải đầu tiên. Tôi thấy số lượng người tham gia đông hơn, công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo với VĐV về mọi mặt. Đó là điều đáng mừng của thể thao phong trào Việt Nam.

Thành tích của các VĐV tăng đáng kể, đặc biệt có sự xuất hiện của nhiều VĐV tuyển, quốc tế. Tôi không biết mình có đủ sức tạo dấu ấn nữa hay không. Nhưng sự cạnh tranh gay gắt chắc chắn là động lực để chúng tôi luyện tập, thi đấu hết mình.

- Từng nổi tiếng ở cự ly full marathon, tại sao lần này Lệ chỉ đăng ký cự ly 21km?

- Tôi chỉ chạy half marathon là vì chấn thương vẫn chưa bình phục hẳn. Tôi phải giữ chân cho giải đấu quan trọng nhất trong năm là giải vô địch châu Á diễn ra vào giữa tháng 7.

Ngoài ra tôi thích chạy 21km. Đây cũng là sở trường trong vài năm trở lại đây. 21km qua trung tâm thành phố, qua cầu Thị Nại, được ngắm bình minh - toàn những trải nghiệm thú vị.

- Lệ đã chuẩn bị như thế nào cho giải đấu lần này?

- Tôi không có nhiều sự chuẩn bị nhiều cho chuyến "hồi hương" này. Sau SEA Games 32, chấn thương tái phát, tôi mới chỉ tập trong một tuần trở lại đây. Tuy nhiên điều này cũng không đáng ngại. Với VĐV chuyên nghiệp, thường xuyên luyện tập, thi đấu, đã tích lũy khối lượng đủ dày, thì việc nghỉ tầm hai tuần sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thành tích. Hy vọng sáng 11/6, khi nhập cuộc, mọi thứ sẽ ổn.

- Mục tiêu tại VnExpress Marathon Quy Nhơn là gì?

- Thời tiết Quy Nhơn vào tháng 6 khá nóng, thêm nữa là chấn thương chưa khỏi hẳn, việc đặt mục tiêu quá cao sẽ rất thách thức và nhiều rủi ro. Mùa này, để duy trì được thành tích đã là điều tốt. Vì vậy tôi chạy với tinh thần thoải mái, tận hưởng không khí chạy trên quê hương và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng.

Tôi đã quá quen thuộc với cung đường ở đây, mường tượng rõ từng khúc cua khi nhìn bản đồ. Mấy ngày ở nhà tôi cũng đã chạy thử cung đường vài lần và có chiến thuật phân phối sức. Đó là lợi thế so với các VĐV từ xa đến. Tuy nhiên, thời tiết nóng và nắng sẽ là yếu tố có tính quyết định.

Hồng Lệ từng giữ thế độc tôn tại VnExpress Marathon trong hai năm đầu giải tổ chức. Ảnh: VM

- Chiến thuật riêng của Lệ để đối phó với nắng nóng là gì?

- Với thời tiết Quy Nhơn, runner cần ăn, ngủ, nghỉ tốt, đồng thời phân phối sức hợp lý. Trời càng sáng sẽ càng nóng dần, nên sẽ mất sức nhanh hơn. Đoạn đầu thời tiết còn mát, không nên dùng quá nhiều sức. Chúng ta nên để dành sức, tập trung cho những km sau.

Cần tiếp nước, năng lượng, điện giải đầy đủ để giảm nguy cơ say nắng. Trên đường đua, khi có dấu hiệu không ổn, runner không nên gắng sức. Lắng nghe cơ thể, chủ động hạ mục tiêu để về đích an toàn.

- Sau VM Quy Nhơn, Lệ có duy trì việc chạy giải phong trào không?

- Nếu chấn thương giảm và không vướng các giải quan trọng, tôi sẽ tiếp tục quay lại đường đua phong trào. Nó là một cách để kiểm tra, duy trì thành tích. Ngoài ra, chất lượng các giải đấu phong trào ngày càng lên cao, tính cạnh tranh khốc liệt là cơ hội để tôi chinh phục những thử thách mới. Đây cũng là nơi tôi gặp gỡ, kết nối với anh chị em runner trên cả nước, truyền cảm hứng đến cộng đồng chạy bộ.

Thanh Lan