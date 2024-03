Hong Kong thông qua luật an ninh mới

Các nghị sĩ Hong Kong thông qua đạo luật an ninh, quy định phạt tù chung thân đối với tội danh làm phản và nổi loạn.

"Hôm nay là thời khắc lịch sử đối với Hong Kong", đặc khu trưởng Lý Gia Siêu phát biểu ngày 19/3 sau khi các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua đạo luật an ninh, dự kiến có hiệu lực ngày 23/3.

Đạo luật quy định hình phạt đối với hàng chục tội danh thuộc 5 nhóm gồm làm phản, nổi loạn, trộm cắp bí mật nhà nước và làm gián điệp, phá hoại gây nguy hại cho an ninh quốc gia, can thiệp bên ngoài.

Các tội danh làm phản, nổi loạn và phá hoại gây nguy hại cho an ninh quốc gia có thể bị tuyên án tù chung thân. Tội làm gián điệp có hình phạt tới 20 năm tù, tội can thiệp từ bên ngoài có thể bị tuyên 14 năm tù.

Luật an ninh Hong Kong sẽ có hiệu lực song song với luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc thông qua năm 2020. Theo Điều 23 trong Luật Cơ bản năm 2003 của Hong Kong, đặc khu phải ban hành luật an ninh riêng.

Đặc khu trưởng Lý Gia Siêu (thứ hai, từ trái sang) cùng các nghị sĩ Hong Kong vỗ tay sau khi luật an ninh được thông qua ngày 19/3. Ảnh: AP

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) từng cho rằng đạo luật an ninh của Hong Kong có thể hạn chế thêm quyền tự do ở đặc khu. Anh kêu gọi giới chức Hong Kong xem xét lại luật, trong khi Mỹ nhận định nó có thể làm phức tạp thêm luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành năm 2020.

Tuy nhiên, ông Lý khẳng định luật an ninh của Hong Kong là cần thiết để lấp đầy các khoảng trống pháp lý trong luật an ninh quốc gia của Trung Quốc, vốn nhằm vào hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với thế lực nước ngoài.

"Đạo luật sẽ cho phép Hong Kong phòng ngừa, ngăn chặn và trừng trị hiệu quả âm mưu, kế hoạch và hoạt động gián điệp của các đơn vị tình báo nước ngoài, hoạt động xâm nhập và phá hoại do các thế lực thù địch thực hiện", ông Lý nói.

Văn phòng An ninh Quốc gia tại Hong Kong của Trung Quốc gọi luật an ninh mà đặc khu vừa thông qua là "Vạn Lý Trường Thành của pháp luật", đồng thời khẳng định "phần lớn người dân Hong Kong và các nhà đầu tư quốc tế sẽ hưởng lợi" từ đạo luật này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)