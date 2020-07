Hong Kong công bố quyền mới theo luật an ninh

Luật an ninh mới cho phép cảnh sát Hong Kong đột kích để tìm bằng chứng và có thể ngăn người bị điều tra rời khỏi đặc khu.

Các chi tiết của luật an ninh Hong Kong mới được công bố hôm 6/7 cho thấy giới chức sẽ có quyền đột kích và lục soát các cơ sở để tìm bằng chứng, đồng thời có thể hạn chế những người đang bị điều tra rời khỏi thành phố.

Luật cũng cho phép tịch thu số tiền liên quan bất kỳ hành vi phạm tội nào gây nguy hại cho an ninh quốc gia ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các tổ chức chính trị, nước ngoài và ở Đài Loan cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến Hong Kong. Cảnh sát Hong Kong cũng được trao quyền kiểm duyệt và xóa thông tin trực tuyến nếu có "căn cứ hợp lý" để nghi ngờ các dữ liệu vi phạm luật an ninh.

Cảnh sát bắt một người biểu tình ở Hong Kong hôm 27/5. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm 30/6 thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa các tội ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài để đe dọa an ninh quốc gia. Theo luật, người vi phạm có thể đối mặt án tù chung thân.

Bắc Kinh khẳng định luật này trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển, đồng thời chỉ nhắm vào một nhóm thiểu số là "những kẻ gây rối". Tuy nhiên, luật làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Trung Quốc cùng ngày 6/7 ra mắt Ủy ban Bảo vệ Luật an ninh Quốc gia Hong Kong, gồm 11 thành viên, đều là quan chức đặc khu, trong đó chủ tịch là trưởng đặc khu Carrie Lam, các thành viên là giám đốc các sở như tài chính, tư pháp, an ninh, di trú, hải quan, chánh văn phòng đặc khu. Ủy ban này thành lập hôm 3/7 theo Điều 43 Luật an ninh Hong Kong, với cố vấn là giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh.

Theo thông cáo sau phiên họp hôm qua, nhiệm vụ của ủy ban là "triệt phá mọi hình thức xâm nhập, lật đổ, phá hoại, khủng bố, ly khai và tôn giáo cực đoan", với trách nhiệm chính là bảo vệ hệ thống chính trị của Trung Quốc.

Mai Lâm (Theo Reuters)