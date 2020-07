Hong Kong bắt 7 người giúp nghi phạm đâm cảnh sát

Giới chức Hong Kong hôm nay bắt 7 người bị cáo buộc "hỗ trợ" một nghi phạm bỏ trốn sau khi đâm cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm 1/7.

Những người bị bắt gồm 5 đàn ông và hai phụ nữ trong độ tuổi 24-71, với cáo buộc giúp mua vé máy bay cũng như sắp xếp phương tiện di chuyển tới sân bay cho Wong, nghi phạm 24 tuổi đâm một cảnh sát trong vụ biểu tình hồi đầu tháng.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng rằng nhiều người sẽ bị bắt tiếp theo", sĩ quan cảnh sát cấp cao Yau Kin-hung nói trong cuộc họp báo hôm nay.

Cảnh sát Hong Kong rạng sáng 2/7 ập lên máy bay để bắt Wong, người bị cáo buộc dùng vật sắc nhọn đâm một sĩ quan cảnh sát trong cuộc biểu tình chống luật an ninh một ngày trước đó. Lực lượng này cho biết 7 nghi phạm mới bị bắt với cáo buộc "hỗ trợ" Wong có thể đối mặt án tù lên tới 10 năm.

Cảnh sát Hong Kong bắt nghi phạm trên máy bay sắp cất cánh Sĩ quan cảnh sát Hong Kong bị đâm khi dẹp biểu tình trên đường Causeway hôm 1/7. Video: SCMP.

Cảnh sát Hong Kong hôm 1/7 đã bắt hơn 300 người và sử dụng vòi rồng, hơi cay để giải tán đám đông trong các cuộc biểu tình phản đối luật an ninh mới. Chính quyền đặc khu cũng đã truy tố người đầu tiên với tội danh khủng bố và xúi giục ly khai.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắt người biểu tình hôm 1/7. Ảnh: AP.

Chính quyền Bắc Kinh và Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố thực thi mạnh mẽ luật an ninh nhằm khôi phục sự ổn định cũng như phát triển cho thành phố. Tuy nhiên, nhiều nước và tổ chức quốc tế lo ngại luật an ninh mới sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho đặc khu Hong Kong mức độ tự trị cao.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)