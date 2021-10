Honey Lee - hoa hậu thành ngôi sao màn ảnh

Honey Lee - hoa hậu sexy nhất Hàn Quốc - từng là sao nữ duy nhất vào top 10 diễn viên điện ảnh nổi bật.

Người đẹp hiện gây chú ý khi đóng hai vai trong One the Woman: Jo Yeon Joo - nữ công tố viên và Kang Mi Na - con dâu gia đình tài phiệt. Sau một vụ tai nạn, Jo Yeon Joo hoán đổi thân phận cho Mi Na. Honey Lee thể hiện tính cách mạnh mẽ và có chút tưng tửng trong thân phận công tố viên. Ở vai con dâu tài phiệt, cô khắc họa sự cam chịu qua nét mặt, điệu bộ. Khi nhân vật bị hoán đổi thân phận, diễn viên lột tả vẻ tinh quái của cô nàng cá tính mạnh bị ép theo khuôn khổ.

Màn hóa thân giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông và người hâm mộ. Tờ Hankyung nhận xét: "Diễn xuất của Honey Lee đạt đến độ hoàn hảo. Không quá lời khi One the Woman giúp cô ấy phô diễn được hết kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm qua".

Honey Lee trong 'One the Woman' Honey Lee trong "One the Woman". Video: SBS

Honey Lee sinh năm 1983 trong gia đình danh giá có bố là quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc gia, mẹ là giáo sư Đại học nữ sinh Ewha. Cô tốt nghiệp loại ưu khoa Nhạc truyền thống của Đại học Quốc gia Seoul - trường danh tiếng nhất Hàn Quốc. Thuở bé, Honey Lee là một trong những cái tên nổi bật ở trường nhờ thành tích học tập và vẻ ngoài xinh đẹp. Năm ba đại học, Kim Tae Hee - bạn thân của cô - giới thiệu Honey Lee với các đạo diễn quảng cáo vì cho rằng "gương mặt này không thành ngôi sao thì lãng phí", mở ra những cơ hội đầu đời cho cô.

Năm 2006, khi tròn 22 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc. Năm 2007, tại Miss Universe, cô thu hút nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo và thần thái tự tin. Người đẹp vào top 4 chung cuộc, để lại tiếc nuối cho nhiều khán giả. Globalbeauties - chuyên trang hàng đầu về các cuộc thi sắc đẹp - bình chọn cô là Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu). Đến nay, truyền thông, người hâm mộ vẫn ca tụng cô là "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" hay "Hoa hậu sexy nhất Hàn Quốc".

Honey Lee bikini Honey Lee trình diễn bikini tại Hoa hậu Hoàn vũ. Video: OneStyle

Sau cuộc thi, người đẹp đắt show quảng cáo, làm MC, biểu diễn nhạc kịch... Năm 2008, cô tham dự cuộc tuyển chọn tài năng lần thứ 11 của đài SBS, chính thức bước chân vào diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là Han Jeong Won - nữ luật sư tài năng và quyến rũ - trong Partner (2009). Phim có nhiều cảnh nhân vật ăn mặc gợi cảm, khoe hình thể. Diễn viên bị chê là bình hoa di động. Các vai phụ của cô trong Pasta - Hương vị tình yêu, Hit (2010)... cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Cô tham gia nhiều khóa học diễn xuất, học thêm từ các diễn viên trong nghề, nỗ lực thành diễn viên chuyên nghiệp. Năm 2011, cô gây chú ý khi hóa thân Kim Yeon Jeong - đầu bếp tốt bụng nhưng tính cách thô lỗ, mất niềm tin vào tình yêu sau khi bị bạn trai 10 năm phản bội. Vai diễn mang về cho cô giải "Diễn viên mới xuất sắc" tại MBC Drama Award 2011. "Thừa thắng xông lên", cô hoạt động năng nổ ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, giành nhiều giải thưởng qua loạt tác phẩm Tazza - Bàn tay của chúa, Quý ông trở lại, Giai thoại về Hong Gil Dong, Trái tim hoen ố...

Năm 2019, Honey Lee khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu với hai phim điện ảnh, một tác phẩm truyền hình. Đầu năm, cô khuynh đảo phòng vé Hàn Quốc với Phi vụ bá đạo - tác phẩm thu về 30,9 triệu USD, trở thành phim hài ăn khách nhất mọi thời. Diễn viên đóng nữ cảnh sát giả làm chủ quán gà rán có vẻ ngoài lôi thôi, cư xử thô lỗ. Lối diễn tự nhiên, hài hước và những pha hành động của cô được truyền thông, người hâm mộ khen ngợi. Cuối năm, cô tiếp tục gây chú ý với vai luật sư trong Black Money, thu hút 2,5 triệu khán giả. Thành công giúp cô trở thành sao nữ duy nhất có tên trong "Top 10 diễn viên điện ảnh nổi bật nhất năm 2019". Danh sách được hãng nghiên cứu thị trường Gallup Korea thực hiện thường niên dựa trên kết quả bình chọn của khán giả, công bố mỗi dịp cuối năm.

Extreme Job - phim về đội đặc vụ chống ma túy cán mốc 10 triệu vé tại Hàn Trailer phim "Phi vụ bá đạo". Video: CJ

Ở mảng truyền hình, cô chinh phục người xem với vai Park Kyung Sun - công tố viên có tính cách quái dị - trong phim hài Linh mục nhiệt huyết. Kyung Sun thông minh, phong cách, hài hước nhưng đôi khi dữ dằn, "không sợ trời, không sợ đất". Honey Lee khắc họa trọn vẹn nhân vật qua ánh mắt sắc sảo, biểu cảm đa dạng, giúp cô thắng giải "Nữ chính xuất sắc" tại SBS Drama Award 2019.

Koreaherald nhận định thành công của Honey Lee đến từ sự chăm chỉ và biến hóa trong từng vai diễn. Cô sẵn sàng làm xấu bản thân phục vụ tạo hình nhân vật, học cách chửi thề, võ thuật để đóng phim. Trên Sisajournal, Lee Byung Hun - đạo diễn Phi vụ bá đạo - nhận xét: "Cô ấy là diễn viên không có sai sót. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người muốn làm việc với Honey Lee - cô ấy luôn tỏa ra năng lượng tuyệt vời". Trên Hkn24, Honey Lee từng nói: "Tôi luôn muốn đóng những vai diễn mới, có sự khác biệt - dù nó khác hoàn toàn tôi ở đời thực. Tôi cũng muốn có cơ hội thử sức ở các thị trường nước ngoài như Hollywood, Pháp, Ấn Độ hay châu Phi".

Honey Lee duy trì sức hút ở tuổi 38. Ảnh: Vogue

Ngoài diễn xuất, Honey Lee tham gia nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, show truyền hình thực tế, MC... Cô là nghệ sĩ đàn Gayageum, cô từng phát hành bốn CD nhạc và biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo News 1, Honey Lee là nghệ sĩ kiểu mẫu: có nhan sắc, tài giỏi, nhân cách đẹp.

Vogue ấn bản Hàn Quốc nhận định Honey Lee là hình mẫu cho phụ nữ thời đại mới - giàu năng lượng, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, độc lập, tự tin và quan trọng nhất là biết yêu thương bản thân. Sau chia tay bạn trai bảy năm Yoon Kye Sang giữa năm ngoái, cô nhanh chóng vượt qua nỗi buồn, dành nhiều thời gian tập yoga, học vẽ, nấu ăn, đưa thú cưng đi dạo và tán gẫu cùng bạn bè. Trong show Four Men and One Woman, diễn viên Park Joong Hoon ca ngợi Honey Lee: "Một phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và trái tim tuyệt vời".

Hiểu Nhân