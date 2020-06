Mối tình bảy năm của 'Hoa hậu sexy nhất Hàn Quốc'

Bạn trai Honey Lee - hoa hậu được khen gợi cảm nhất Hàn Quốc - rời công ty quản lý chung sau khi chia tay cô.

Sáng 11/6, công ty quản lý xác nhận Honey Lee và bạn trai Yoon Kye Sang chia tay sau bảy năm hẹn hò. Cả hai duy trì quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Thông tin này gây bất ngờ cho người hâm mộ bởi họ được mệnh danh là một trong những cặp tình nhân đẹp nhất showbiz xứ Hàn. Trong bảng xếp hạng "Cặp sao được mong chờ kết hôn trong năm 2020" trên Pann hồi đầu năm, họ xếp vị trí thứ hai.

Tháng 9/2019, cặp sao vướng tin đồn chia tay khi Honey Lee đăng ảnh kèm trạng thái bày tỏ đau buồn trên trang cá nhân nhưng người đẹp phủ nhận. Tháng 11, họ cùng nhau đi du lịch Philippines.

Honey Lee và Kye Sang từng được khen ngợi xứng đôi cả danh tiếng lẫn ngoại hình. Ảnh: Joynews24.

Trên Naver, khán giả bình luận: "Ôi trời, tưởng cuối năm đám cưới mà cuối cùng lại chia tay là sao?", "Tiếc thật. Họ là một cặp tình nhân tuyệt vời. Có cảm giác càng yêu lâu, càng khó đi đến hôn nhân", "Yoon Kye Sang chắc không định kết hôn nên mới bỏ lỡ một người như Honey Lee. Cô ấy là phụ nữ tài sắc vẹn toàn"...

Honey Lee và Yoon Kye Sang công khai hẹn hò năm 2013, sau khi bị bắt gặp đi du lịch chung tại Bali, Indonesia. Cả hai quen nhau tại các sự kiện và dần trở nên thân thiết. Trong chương trình Happy Together năm 2014, Yoon Kye Sang cho biết anh tốn nhiều thời gian để chinh phục bạn gái. Biết cô thích trang sức, anh thường mua tặng vào những ngày kỷ niệm.

Cặp sao không đăng ảnh hay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên, trong các buổi phỏng vấn, chương trình truyền hình, họ nhắc tới nhau đầy tình cảm và tôn trọng. Ở show Take care of my refrigerator, Honey Lee khen bạn trai nấu ăn ngon. Biết bạn gái không ăn thịt, anh thường vào bếp làm các món cá, rau củ cho cô. Anh cũng nghiên cứu các món ăn nhiều dưỡng chất, ít calo giúp bạn gái khỏe mạnh mà vẫn giữ gìn vóc dáng. Cặp sao có chung sở thích du lịch. Mỗi khi có thời gian rảnh, họ thường ra nước ngoài tận hưởng không gian riêng tư.

Honey Lee và Kye Sang tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) lên đường sang Nhật Bản du lịch sau khi xác nhận mối quan hệ năm 2013. Đây là lần hiếm hoi truyền thông chụp được ảnh cả hai trong bảy năm qua. Ảnh: TVReport.

Hoa hậu Hàn Quốc có quan hệ thân thiết với các thành viên G.O.D - nhóm nhạc của Yoon Kye Sang. Thành viên Kim Tae Woo từng khen ngợi tình yêu của cả hai trong show Haha’s 19TV: "Mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt".

Trước khi chia tay, cả hai song hành, hỗ trợ nhau thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2014, Honey Lee rời Kingkong Entertainment, gia nhập chung công ty quản lý với bạn trai. Cùng năm, Yoon Kye Sang tham gia phim hài 19+ Red Carpet. Trong phim, anh vào vai đạo diễn phim khiêu dâm, có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn Goo Jun Hee. Tài tử cho biết Honey Lee thoải mái khi anh nhận vai. Cô còn gửi xe cà phê, đến phim trường thăm bạn trai.

Ngược lại, Kye Sang không ngại bạn gái cởi đồ, khoe thân trên màn ảnh. Anh nói: "Cô ấy chỉ đang thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Tôi hy vọng cô ấy xuất hiện trong nhiều bộ phim hơn". Trong buổi họp báo ra mắt phim Phi vụ khó đỡ năm 2019, diễn viên Jin Seon Kyu nói Yoon Kye Sang cho phép anh đóng cảnh hôn với Honey Lee. "Anh ấy không bận tâm nhiều về điều đó. Thực tế, cảnh quay chỉ là sau một pha hành động, chúng tôi lúng túng nên chạm môi nhau".

Bảy năm qua, Honey Lee khẳng định danh hiệu "người đẹp biết diễn" với loạt tác phẩm Hương vị tình yêu, Tazza - Bàn tay của chúa, Giai thoại về Hong Gil Dong, Quý ông trở lại, Phi vụ bá đạo, Linh mục nhiệt huyết, Tiền bẩn... Trong khi đó, Yoon Kye Sang thành công cả phim ảnh lẫn âm nhạc. Anh tham gia loạt phim Chị dâu 19 tuổi, Tình say, Mối tình bất diệt, Mặt trời hoàn hảo, Chó Pongsan, Ngoài vòng pháp luật, Mal-Mo-E: Nhiệm vụ bí mật, Người vợ tuyệt vời... Năm 2014, anh tái hợp nhóm nhạc G.O.D, cho ra mắt loạt sản phẩm: The Lone Duckling, Saturday Night, Chapter 8, Then & Now...

Sau khi chia tay, Yoon Kye Sang thông báo rời công ty quản lý sau bảy năm gắn bó. Tài tử cho biết anh không muốn áp lực khi làm việc chung với bạn gái cũ.

Honey Lee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và Á hậu 3 tại Miss Universe 2007. Năm 2015, cô đứng đầu danh sách "11 mỹ nhân Hàn Quốc sexy nhất mọi thời", do tạp chí Playboy (Mỹ) bình chọn. Yoon Kye Sang sinh năm 1978, từng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại G.O.D. Năm 2004, anh rời nhóm, phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Honey Lee bikini Honey Lee trình diễn bikini tại Hoa hậu Hoàn vũ. Video:Youtube.

Hiểu Nhân