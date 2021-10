Honey Lee 'dát' hàng hiệu trong phim mới

Honey Lee hiện gây chú ý khi đóng hai vai trong "One the Woman": Jo Yeon Joo - nữ công tố viên và Kang Mi Na - con dâu gia đình tài phiệt. Sau một vụ tai nạn, Jo Yeon Joo hoán đổi thân phận cho Mi Na. Để khắc họa trọn vẹn hình tượng nhân vật, diễn viên sử dụng loạt trang phục, phụ kiện xa xỉ. Trang Korean Celebrity Fashion and Style nhận định Honey Lee biến mỗi tập phim thành sàn diễn thời trang cao cấp.

Trong tập một, khi tham gia một buổi đấu giá nhằm phục vụ điều tra vụ án, Jo Yeon Joo mặc váy cổ vest của thương hiệu bình dân trong nước phối dây chuyền và nhẫn của thương hiệu Damiani, đồng giá 6.230 USD (141 triệu đồng). Ảnh: SBS