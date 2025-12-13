Honda Vision 2026 ra mắt

Honda giới thiệu Vision 2026 với màu sắc mới, giữ nguyên thiết kế, động cơ, trang bị và giá bán.

Ngày 13/12, Honda Việt Nam giới thiệu Vision 2026, bổ sung màu sắc mới cho các phiên bản, không thay đổi thông số kỹ thuật, giá bán giữ nguyên. Đây chỉ là bản nâng cấp nhẹ, tập trung làm mới diện mạo và tăng lựa chọn màu cho khách hàng, chủ yếu là nhóm người dùng trẻ.

Phiên bản Thể thao có màu bạc nhám mới, tay dắt sau màu đen, tem xe đồng bộ, bánh trước 16 inch, trong khi phiên bản cao cấp dùng phối màu đỏ đen. Phiên bản Đặc biệt và Tiêu chuẩn có các màu nâu xám, trắng đen.

Xe giữ thiết kế quen thuộc, đèn định vị LED được trang bị trên các bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp. Mặt đồng hồ kết hợp analog và LCD. Logo 3D, mâm đúc, khung eSAF như đời trước.

Vision 2026 sử dụng động cơ eSP 110 phân khối, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI, tính năng tắt tạm thời động cơ khi dừng xe Idling Stop, bộ đề ACG, khung eSAF dùng công nghệ dập và hàn laser từ các tấm kim loại. Các trang bị khác bao gồm Smart Key, cốp chứa đồ lớn, hộc đồ trước có cổng sạc USB Type-C, đèn luôn sáng khi vận hành.

Honda Vision lần đầu ra mắt tại Việt Nam vào năm 2011, định vị là mẫu xe tay ga phổ thông thay thế cho Honda Click 110. Từ thế hệ đầu tiên, Vision được thiết kế tập trung vào các yếu tố bao gồm giá phải chăng, tiết kiệm xăng, dễ lái, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng cần một mẫu xe gọn nhẹ trong phố.

Năm 2014, Honda nâng cấp Vision lên động cơ eSP, cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu, cùng dung tích cốp lớn hơn. Đến 2020, Honda giới thiệu nền tảng khung eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), giúp xe giảm trọng lượng, tăng độ cứng, vận hành linh hoạt hơn.

Vision 2026 bán ra từ 18/12, giá bán phiên bản Tiêu chuẩn là 31,89 triệu đồng, Cao cấp giá 33,59 triệu đồng, Đặc biệt là 34,99 đồng, Thể thao đắt nhất có giá 37,29 triệu đồng, mức giá này không thay đổi so với trước đó. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda Vision gồm Yamaha Janus, Latte trong phân khúc xe ga phổ thông, và Vinfast Vero X, Datbike Quantum trong phân khúc xe máy điện.

`Hồ Tân