Honda Việt Nam bán 10 chiếc Civic Type R cuối cùng

Mẫu hatchback thể thao dừng bán sau ba năm tham gia thị trường bởi doanh số thấp và kén khách.

Hãng xe Nhật Bản Honda thông báo dừng phân phối Civic Type R tại thị trường Việt Nam từ ngày 22/10. Trước khi nói lời chào tạm biệt, hãng xe Nhật Bản dành 10 cơ hội cuối cùng cho khách hàng Việt Nam sở hữu Civic Type R. Dự kiến thời gian giao xe từ tháng 12/2026.

Xe nhập khẩu chính hãng Nhật Bản, giá 2,99 tỷ đồng, tăng gần 500 triệu đồng so với thời điểm ra mắt cuối 2022.

Với vị thế mà một mẫu xe thể thao vốn chỉ dành cho dân chơi xe có tiềm lực tài chính, doanh số Civic Type R vì vậy "đếm trên đầu ngón tay". Năm 2023, xe bán 2 chiếc, năm 2024 là 11 chiếc và hết 9 tháng 2025 cũng là 2 chiếc.

Honda Civic Type R tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Với giới mê xe đua, Civic Type R luôn là một biểu tượng của tốc độ trên xe dẫn động cầu trước. Giữa Type R và bản thường bán tại Việt Nam chỉ chung tên gọi và thiết kế, mọi cấu hình bên trong đều khác biệt.

Xe phát triển dựa trên Civic thế hệ thứ 11 tiêu chuẩn nhưng hệ thống treo, phanh, động cơ đều được thay đổi để biến chiếc xe trở thành một phiên bản hiệu suất cao hướng đến những người mê lái. Xe chỉ có cấu hình hatchback.

Civic Type R lắp động cơ 2.0 tăng áp công suất 315 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 420 Nm ở vòng tua máy từ 2.600-4.000 vòng/phút. Số sàn 6 cấp kết hợp cùng hệ thống bù ga về số (Rev match system).

Type R sở hữu ngoại hình tương đồng với bản tiêu chuẩn nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Nội thất Civic Type R tương tự bản tiêu chuẩn. Xe lắp màn hình cảm ứng thông tin giải trí 10,2 inch, chức năng Honda LogR hiển thị và lưu lại thông tin vòng đua. Ghế trên xe bọc chất liệu Alcantara, thiết kế ôm người, chỉnh cơ.

Bộ ghế thể thao trên Civic Type R. Ảnh: Minh Quân

Mẫu xe thể thao hiệu suất cao trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing, gồm phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng ACC with LSF, giảm thiểu chệch làn RDM, hỗ trợ giữ làn LKAS, thông báo xe phía trước khởi hành LCDN. Các tính năng an toàn khác như hỗ trợ đánh lái chủ động AHA, cảnh báo điểm mù BSI, cảnh báo phương tiện cắt ngang CTA và 8 túi khí.

Honda Civic Type R ra mắt khách hàng Việt Nam - thị trường đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại triển lãm ôtô Vietnam Motor Show 2022. Civic Type R dừng bán một phần do danh số thấp, xe lại có mức giá cao và kén khách.

Lương Dũng