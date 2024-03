Honda HR-V vượt doanh số Creta và Seltos đầu 2024

Với hơn 1.000 xe bán ra trong 2 tháng đầu năm, mẫu crossover của Honda có lần hiếm hoi ngồi ở ngôi đầu phân khúc.

Cũng giống như mức suy giảm chung của toàn thị trường đầu 2024, crossover cỡ nhỏ, bao gồm các phân khúc A+, B và B+ (hoặc C-) bán 1.848 xe trong tháng 2, giảm 49% so với tháng 1. Lũy kế 2 tháng bán 5.428 xe, giảm 25% so với cùng kỳ 2023.

Thứ hạng các mẫu xe không có nhiều biến động, ngoại trừ sự vọt lên của HR-V ở nhóm xe crossover cỡ B. Honda HR-V có tháng thứ hai liên tiếp dẫn đầu doanh số phân khúc. Tuy nhiên, khoảng cách của HR-V với các đối thủ như Kia Seltos, Hyundai Creta đã rút ngắn đáng đáng kể.

Nhờ chương trình giảm giá của hãng và đại lý xuyên suốt 2 tháng đầu 2024, doanh số HR-V vươn lên dẫn đầu. Nhu cầu của khách hàng đổ dồn những tháng cuối 2023 để hưởng ưu đãi trước bạ khiến doanh số những mẫu xe lắp ráp bán chạy hàng đầu như Seltos, Creta chững lại. Trong tháng 3, Mitsubishi Xforce giao xe. Cuộc đua giảm giá của mẫu xe Mitsubishi với Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta có thể khiến thứ bậc các sản phẩm thay đổi nhiều.

Ở riêng phân khúc cỡ A+, doanh số Kia Sonet tiếp tục áp đảo hai đối thủ là Venue và Raize. Đà bán chạy của Sonet xét trong toàn phân khúc cỡ nhỏ nói chung chưa dừng lại. Lợi thế lắp ráp trong nước sẵn nguồn cung, giá dễ tiếp cận nhất giúp mẫu xe cỡ A+ của Kia tiếp tục dẫn đầu phân khúc khi bán hơn 1.100 xe sau 2 tháng.

Venue có thể xem là tân binh của phân khúc khi mới ra mắt hồi cuối 2023. Mẫu xe được lắp ráp bởi Hyundai Thành Công chưa có sự bứt phá dù mang yếu tố mới. Khoảng cách của Venue với đối thủ xếp trên, Raize hơn 100 xe.

Ở nhóm xe crossover cỡ B+, Toyota Corolla Cross bán 277 xe ở hai tháng đầu 2024, giảm 86% so với cùng kỳ 2023. Mẫu xe của Toyota đang trong giai đoạn xả hàng, chờ bản mới nên nguồn cung giảm từ cuối 2023 và hiện gần như hết xe giao ở đại lý. Doanh số giảm sâu của Corolla Cross một phần khiến kết quả kinh doanh của Toyota bết bát đầu 2024 khi giảm hơn 50%, cao nhất thị trường.

Mazda CX-30 như từ khi mở bán tại Việt Nam, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện thứ bậc doanh số. 105 chiếc CX-30 bán ra sau 2 tháng đầu 2024 thuộc hàng thấp nhất phân khúc.

Phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam là cuộc đua chính của xe Hàn và xe Nhật. Hyundai có Venue và Creta, Kia có Sonet và Seltos. Phần còn lại là số lượng đông đảo hơn của xe Nhật khi Mazda có bộ đôi CX-3, CX-30, Honda có HR-V, Toyota có Raize,Yaris Cross và Corolla Cross.

Ít mẫu xe hơn nhưng xe Hàn cho thấy hiệu quả bán hàng tốt hơn các đối thủ Nhật. Hai tháng đầu 2024, toàn phân khúc bán ra 5.428 xe, trong đó hai thương hiệu Kia và Hyundai chiếm khoảng 53% thị phần với khoảng hơn 2.800 xe bán ra. Con số của 6 mẫu xe Nhật cộng lại là 2.570 xe, tương đương 47% thị phần. Phân khúc này còn nhiều mẫu xe khác của các hãng Đức, Trung Quốc nhưng công ty phân phối không tiết lộ số bán.

Phạm Trung