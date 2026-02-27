Honda HR-V hybrid giảm giá 34 triệu đồng

Bản hybrid của HR-V điều chỉnh giá từ 869 triệu đồng xuống 835 triệu đồng, các bản G và L giữ nguyên giá.

Hãng xe Nhật Bản Honda điều chỉnh giá bán của HR-V tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/2. Theo đó, Honda giảm 34 triệu đồng cho bản hybrid e:HEV của HR-V, từ 869 triệu đồng xuống còn 835 triệu đồng. Hai bản còn lại giữ nguyên, bản G giá 699 triệu đồng và L giá 750 triệu đồng.

Đây là lần điều chỉnh giá đầu tiên của Honda đối với HR-V, sau khi chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid có hiệu lực. Cụ thể, các dòng xe với phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn 70% so với xe xăng cùng loại sẽ được ưu đãi giảm 30% thuế TTĐB.

Honda HR-V e:HEV lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

HR-V e:HEV trang bị máy xăng 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một môtơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ dẫn động. Theo công bố của hãng, HR-V hybrid tiết kiệm 30% nhiên liệu hơn bản động cơ đốt trong.

Về cơ bản, e:HEV của HR-V cùng cách thiết lập giống hai người anh Civic và CR-V. Điểm khác biệt là hai mẫu xe lớn hơn sử dụng máy xăng 2.0 thay vì 1.5.

Honda trang bị cho HR-V công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng, như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành.

Trong phân khúc gầm cao cỡ B lắp hệ truyền động hybrid, HR-V e:HEV RS cạnh tranh với Toyota Yaris Cross HEV - đối thủ đồng hương giá 765 triệu đồng. Với cách định giá mới, Honda cho thấy mục tiêu doanh số được dồn vào bản L với giá bán 750 triệu, trong khi đó bản hybrid vẫn là sản phẩm thêm thắt khi có mức giá 869 triệu, tức tương đương nhiều mẫu xe cỡ C.

Doanh số bán hàng tháng 1/2026 của HR-V e:HEV bán 180 xe, trong khi đối thủ Yaris Cross chỉ bàn giao được 32 chiếc.

Bản hybrid của HR-V ra mắt khách hàng Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 4/2025, nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Mẫu xe hybrid cỡ B của Honda nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực từ chuyên gia hay khách hàng trong nước. Ngoài ra, HR-V lập cú đúp tại Car Awards 2025, khi giành chiến thắng hạng mục cao nhất là Ôtô của năm toàn thị trường và phân khúc xe gầm cao cỡ B do VnExpress tổ chức.

Minh Vũ