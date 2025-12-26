Hà NộiHonda HR-V lập cú đúp tại Car Awards 2025, khi giành chiến thắng hạng mục cao nhất xe của năm toàn thị trường và phân khúc xe gầm cao cỡ B tại gala trao giải tối 26/12.

Dưới tiết trời se lạnh những ngày cuối năm ở Hà Nội, giai điệu du dương của tuyệt phẩm Symphony of 5 (Beethoven) dẫn dắt công chúng đến Car Awards 2025, giải thưởng đánh dấu chặng đường 5 năm phát triển.

Car Awards là giải thưởng thường niên do VnExpress tổ chức, thuộc một trong các sự kiện của Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam (Vietnam Mobility Show – VnMS) 2025. Năm nay, sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Với nhiều chuyên gia, chương trình đóng vai trò gợi mở, phản ánh những xu hướng mua sắm chủ đạo trên thị trường ôtô Việt Nam.

Honda HR-V là ôtô của năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Sau gần 4 tháng chuẩn bị, hàng trăm nghìn km trải nghiệm, đánh giá các mẫu xe mới của các chuyên gia, Car Awards 2025 kết thúc bằng buổi công bố những sản phẩm giành giải Xe của năm ở từng phân khúc. Đặc biệt, giải thưởng quan trọng nhất – Xe của năm 2025 cũng tìm ra cái tên nổi trội hơn tất cả - Honda HR-V.

Trong một năm sôi động với hơn 50 mẫu xe mới hoặc nâng cấp xuất hiện, nhiều nhất sau 30 năm thành hình của ngành xe trong nước, chiến thắng của HR-V thêm phần giá trị. Triết lý không chạy theo số đông, tổng hòa các giá trị về trang bị, vận hành và động cơ hybrid nhằm đem đến niềm vui sau tay lái của Honda HR-V nhận được cảm tình từ số đông chuyên gia.

Video nhận giải xe của năm Khoảnh khắc Honda HR-V được vinh danh tại Car Awards 2025. Video: Huy Mạnh

Nhưng mẫu xe Honda không lên ngôi dễ dàng. Sự hồi hộp lộ rõ trên những nét mặt đại diện các hãng xe có sản phẩm lọt vào vòng đề cử cuối cùng khi MC công bố điểm ngẫu nhiên các ứng viên. Điểm số các mẫu VinFast Limo Green, Volvo S90 có lúc tưởng chừng là đủ để về nhất. Nhưng với 5 điểm vàng (x3), 3 điểm bạc (x2), HR-V cán đích với 21 điểm, chỉ nhiều hơn Limo Green một điểm.

Cảm xúc vỡ òa với đại diện Honda khi HR-V mang về giải thưởng Xe của năm 2025, đưa hãng Nhật trở thành thương hiệu giàu thành tích nhất (2) sau 5 kì Car Awards. Ngược lại, sự tiếc nuối của nhiều chuyên gia dành cho Limo Green, mẫu MPV cỡ trung thuần điện đang khuấy đảo phân khúc xe đa dụng bằng sự thực dụng, chi phí vận hành rẻ. Chỉ sau 4 tháng bán ra, doanh số mẫu xe 7 chỗ VinFast cán mốc hơn 16.000 xe, vượt hàng loạt đối thủ trong phân khúc MPV phổ thông nói chung và chỉ còn cách ngôi đầu của Mitsubishi Xpander chưa đầy 1.200 xe.

Theo hội đồng giám khảo, giữa nhiều giải thưởng tương tự về xe, Car Awards của VnExpress vẫn là giải thưởng nặng tính chuyên môn nhất tại Việt Nam. Hàng chục tiêu chí, từ thiết kế, trang bị, vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, khả năng tiếp cận khách hàng qua giá, cập nhật hoặc gợi mở xu hướng tiêu dùng mới... khiến việc thẩm định, cho điểm mất nhiều thời gian. Nhưng chính điều này giúp việc so sánh các mẫu xe trở nên chi tiết và nêu bật được những ưu, nhược điểm của từng mẫu. Việc trải nghiệm trên nhiều cung đường thực tế, từ đường đô thị, đến đường trường, cao tốc, đèo, dốc cũng là cơ sở cho việc đánh giá trở nên khách quan hơn.

Skoda Slavia đạt giải ôtô của năm phân khúc gầm thấp cỡ B. Ảnh: Hoàng Giang

Ở hạng mục riêng lẻ, Skoda Slavia trong lần đầu góp mặt đem về giải Xe của năm phân khúc sedan cỡ B. Nhờ sự thực dụng ở thiết kế lẫn khả năng vận hành cùng giá bán dễ tiếp cận với một thương hiệu châu Âu, Slavia trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc vốn quẩn quanh với các lựa chọn Nhật, Hàn nhiều năm qua.

HR-V lập cú đúp giải thưởng tại Car Awards 2025 khi ngoài giải quan trọng nhất, mẫu xe Nhật còn chiến thắng ở phân khúc CUV cỡ B. Những cái tên cạnh tranh gắt gao với HR-V có Peugeot 2008, Skoda Kushaq, Mazda CX-3...

Subaru có hai mẫu xe lọt vào vòng đề cử ở giải thưởng năm nay, gồm WRX và Forester. Sự cải tiến toàn diện ở thiết kế nội, ngoại thất, động cơ 2.5 mạnh mẽ hơn và độ hoàn thiện cao với mác "made-in Japan", Forester nhận được 309,7 điểm, cao nhất từ hội đồng chuyên gia. Subaru Forester giành giải Xe của năm phân khúc CUV cỡ C, vượt qua các đối thủ như Ford Territory (305,9 điểm) và BYD Sealion 6 (305,5 điểm).

Ôtô của năm phân khúc MPV phổ thông thuộc về VinFast Limo Green. Ảnh: Minh Quân

VinFast Limo Green trượt giải quan trọng nhất nhưng là cái tên nổi trội hơn tất cả các ứng viên như Mitsubishi Xpander, MG G50. Mẫu xe VinFast giành 296,2 điểm, giành giải Xe của năm phân khúc MPV phổ thông nói chung.

Màn phô diễn hiệu suất động cơ, an toàn và cảm giác lái trên Lynk & Co 08 khiến nhóm chuyên gia bất ngờ. Những sản phẩm thuộc hàng đầu bảng như 08 góp phần thay đổi cách nhìn của người dùng với xe Trung Quốc. Sự trưởng thành về triết lý sản phẩm, gợi mở những xu hướng mới trên các mẫu xe Trung Quốc nói chung cần được công chúng đánh giá công tâm hơn. Với 315,6 điểm, Lynk & Co 08 là Xe của năm phân khúc CUV/SUV cỡ D.

Volvo S90 là Ôtô của năm phân khúc Xe sang gầm thấp cỡ trung. Ảnh: Minh Quân

Ở phân khúc hạng sang, Porsche thắng đậm với hai giải. Macan EV, mẫu xe gầm cao thuần điện đầu tiên của hãng Đức thắng sít sao BMW X3 thế hệ mới. Điểm số của Macan EV là 329,8 điểm, còn X3 đạt 329 điểm.

Cảm giác lái mê hoặc, thiết kế vượt thời gian cùng nhận diện thương hiệu mạnh, Porsche 911 tạo ra một trong những chiến thắng cách biệt nhất tại Car Awards 2025. Mẫu xe thể thao nhà Porsche giành 337,3 điểm, hơn đối thủ Maserati GranTurismo tới gần 16 điểm, giành giải Xe của năm phân khúc Xe thể thao.

Ngoài các hạng mục về ôtô, Car Awards 2025 vinh danh một giải thưởng chưa có tiền lệ, bởi trao cho công nghệ chứ không phải ôtô trong hành trình 5 năm qua. "Công nghệ điện hóa của năm – Electrification Technology of the Year 2025" được trao cho hệ thống EM-P Super Hybrid của Lynk & Co.

Đại diện Lynk & Co lên nhận giải Công nghệ điện hóa của năm. Ảnh: Minh Quân

Trên chiếc 08, hãng xe Trung Quốc ứng dụng EM-P Super Hybrid với cơ cấu vận hành linh hoạt giữa thuần điện EV và hybrid (HEV). Hệ thống giải quyết các nhược điểm của HEV, EV, EREV (xe điện mở rộng tầm hoạt động), vừa đem đến hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vừa tối ưu hiệu suất ở mọi dải tốc độ.

Thanh Nhạn