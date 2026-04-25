Honda dừng bán xe ở Hàn Quốc

Sau 23 năm có mặt ở xứ sở kim chi, hãng Nhật quyết định ngừng hoạt động kinh doanh ôtô vào cuối năm nay do doanh số ảm đạm.

Thông báo được Honda đưa ra ngày 23/4, và hãng viện dẫn những thay đổi trong môi trường xung quanh thị trường ôtô toàn cầu và Hàn Quốc là nguyên nhân của động thái này. Họ cho biết thêm động thái này được thực hiện sau khi "cân nhắc kỹ lưỡng từ góc độ tập trung nguồn lực doanh nghiệp để tăng cường khả năng cạnh tranh trong trung và dài hạn".

Có mặt tại Hàn Quốc từ 2004, nhưng đây vẫn là một thị trường nhỏ đối với Honda, nơi những thương hiệu nội địa như Hyundai và Kia vốn thống trị doanh số. Giờ đây, một đối thủ đến từ Trung Quốc, BYD, cũng đang tích cực thâm nhập với tham vọng thị phần.

Honda CR-V được nhập khẩu và bán tại Hàn Quốc. Ảnh: AKB

Năm 2025, Honda bán chưa đến 2.000 xe tại quốc gia này, giảm hơn 20% so với năm trước. Trong tháng 3, doanh số của hãng chỉ là 84 xe, đứng thứ 18 trong số 26 thương hiệu nước ngoài kinh doanh tại đây. Hãng đồng hương Toyota đứng thứ 10, với 738 xe bán ra. Nhà vô địch là Tesla với hơn 11.000 xe.

Honda đang phải vật lộn với doanh số sụt giảm tại các thị trường châu Á trọng điểm do phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ, bao gồm các thương hiệu Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, doanh số bán lẻ của hãng giảm xuống còn khoảng 646.000 xe vào năm 2025, giảm 60% so với 5 năm trước. Các nguồn tin của Reuters nói rằng Honda cũng sẽ đóng cửa ít nhất một nhà máy liên doanh sản xuất ôtô tại Trung Quốc.

Doanh số của Honda cũng giảm so với cùng kỳ 2025 tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tại Việt Nam, doanh số của hãng tăng nhẹ so với 2024, với mức tăng 1,6%.

Thông tin trên có thể sẽ khiến nhiều chủ sở hữu xe thất vọng, nhưng Honda hứa sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ sau bán hàng như phụ tùng, dịch vụ, bảo dưỡng và bảo hành.

Mỹ Anh