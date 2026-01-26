Ôtô Honda tại Việt Nam 2025: hy vọng mới từ xe hybrid, khai tử Accord

Doanh số Honda tại Việt Nam năm 2025 tăng nhẹ so với năm trước, các phiên bản hybrid dần chiếm tỷ trọng rõ hơn trong cơ cấu bán hàng.

Doanh số Honda tại Việt Nam năm 2025 đạt 28.719 xe, tăng khoảng 1,6% so với mức 28.267 xe của năm 2024. Kết quả này giúp Honda xếp thứ 7 toàn thị trường, vươn lên trên Kia, khi hãng Hàn ghi nhận mức sụt giảm doanh số mạnh trong năm qua. Trong bối cảnh thị trường phục hồi không đồng đều giữa các thương hiệu, mức tăng trưởng của Honda khiêm tốn nhưng đủ để cải thiện thứ hạng.

Đóng góp lớn nhất cho doanh số vẫn là sedan cỡ B City, trong khi các mẫu hybrid bắt đầu gia tăng hiện diện, hỗ trợ duy trì đà tăng nhẹ so với năm trước.

Các mẫu xe có phiên bản hybrid bao gồm HR-V, Civic và CR-V. Trong đó, bản hybrid của Civic ra mắt tháng 10/2024, CR-V đã có bản hybrid từ 2023 còn HR-V mới có bản hybrid trong 2025.

Cụ thể, HR-V hybrid bán 889 xe, tương đương khoảng 13% tổng doanh số HR-V. Dù doanh số HR-V bản xăng giảm so với năm trước, phiên bản hybrid đã góp phần cải thiện sức bán chung của mẫu xe này.

Ở phân khúc SUV cỡ C, CR-V đạt doanh số 6.224 xe trong năm 2025, qua đó trở thành mẫu bán chạy thứ ba của Honda. Trong cơ cấu thị trường, CR-V chiếm khoảng 10% thị phần và xếp thứ năm phân khúc, đứng sau Mazda CX-5, Ford Territory, VinFast VF 7 và Hyundai Tucson. So với năm 2024, tổng doanh số CR-V giảm nhẹ. Tuy nhiên, CR-V bản hybrid đạt 1.888 xe, tăng khoảng 4,4% so với năm trước, cho thấy lượng khách hàng lựa chọn phiên bản điện hóa tiếp tục tăng lên.

Mẫu xe cuối cùng có bản hybrid là Civic. Dù doanh số 767 xe giảm 25,7% so với mức 1.032 xe của năm 2024, bản Civic hybrid đạt 266 xe lại tăng mạnh 174% so với năm trước. Tỷ lệ hybrid của Civic tăng dần là dấu hiệu cho thấy niềm yêu thích của khách hàng với xe lai.

City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng trong năm 2025, với doanh số 10.899 xe, tăng gần 4% so với năm trước. Ở phân khúc sedan và hatchback cỡ B, City đứng thứ hai về doanh số, chiếm khoảng 28% thị phần, xếp sau Toyota Vios và vượt Hyundai Accent. Mẫu sedan cỡ B này duy trì sức hút nhờ mức giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và tệp khách hàng ổn định, đặc biệt ở nhóm người mua xe lần đầu và khách hàng dịch vụ.

Honda HR-V phiên bản hybrid trên đường thử. Ảnh: Lương Dũng

MPV cỡ nhỏ BR-V là mẫu xe bán chạy thứ tư của Honda, xếp sau City, HR-V và CR-V. Mẫu xe này đạt doanh số 4.120 xe trong năm 2025, chiếm khoảng 9% thị phần và đứng thứ tư phân khúc, sau Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz và Kia Carens. So với năm 2024, doanh số BR-V tăng gần 14%.

Sedan cỡ D Accord chỉ bán ra 42 xe trong năm 2025, giảm 53,8% so với năm trước, phản ánh sự suy yếu của phân khúc sedan cỡ D. Mẫu xe này ngừng phân phối từ đầu năm 2026.

Tổng thể, doanh số Honda năm 2025 duy trì trạng thái đi ngang, với gánh nặng vẫn đặt lên các mẫu xe quen thuộc như City, HR-V và CR-V. Tuy vậy, điểm đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy của các phiên bản điện hóa, khi hầu hết các mẫu hybrid đều ghi nhận mức tăng trưởng so với năm trước và dần chiếm tỷ trọng rõ ràng hơn trong cơ cấu bán hàng. Dù quy mô còn nhỏ, xu hướng này cho thấy chiến lược điện hóa của Honda bắt đầu phát huy hiệu quả.

Hồ Tân