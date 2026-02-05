Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước giá từ 1,17 tỷ đồng

CR-V hybrid mới bán từ 11/2 với giá 1,17 tỷ đồng cho bản e:HEV L và 1,25 tỷ đồng bản e:HEV RS.

Ngày 5/2, Honda Việt Nam công bố giá bán cho hai phiên bản hybrid lắp ráp trong nước của dòng CR-V. Bản e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng, giảm 9 triệu đồng so với bản nhập khẩu. Trong khi e:HEV L là bản mới, giá 1,17 tỷ đồng.

Trong danh mục sản phẩm Honda CR-V 2026, hãng Nhật loại bỏ bản dẫn động hai cầu L AWD từng phân phối trước đây. Bản e:HEV RS lắp ráp trong nước trám vào vị trí này với mức giá ngang bằng 1,25 tỷ. Các bản còn lại là G tiêu chuẩn và L vẫn giữ nguyên, giá lần lượt 1,029 tỷ và 1,099 tỷ đồng.

Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước giữ nguyên thiết kế so với bản nhập Thái Lan. Hãng nâng cấpnhẹ thiết kế ngoại thất với một số chi tiết sơn đen ở bản RS. Ở nội thất, lần đầu tiên Honda trang bị cần số dạng nút bấm cho hai bản CR-V hybrid và cũng là duy nhất phân khúc.

Cách sắp xếp nội thất trên CR-V hybrid lắp ráp trong nước vẫn như bản nhập khẩu. Riêng bản RS có một số trang bị riêng như cửa sổ trời, màn hình HUD, thẻ khóa từ, ghế da có thêm logo RS.

Cả hai phiên bản hybrid của CR-V 2026 đều có hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing với nhiều tính năng như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch đường, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng tự động. Bên cạnh đó là hệ thống quan sát làn đường LaneWatch, cảm biến trước/sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo mất tập trung, cảm biến gạt mưa, đèn vào cua chủ động và 8 túi khí.

Động cơ của Honda CR-V hybrid kết hợp máy xăng 2.0 (công suất 146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) và hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Xe nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số loại e-CVT, dẫn động cầu trước FWD.

Giá bán mới của Honda CR-V 2026 là 1,029-1,25 tỷ đồng, thuộc hàng đắt nhất phân khúc, bên cạnh Subaru Forester (1,299-1,399 tỷ đồng). Phân khúc còn có chiếc Volkswagen Tiguan giá 1,599-1,688 tỷ đồng nhưng doanh số không đáng kể. Những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc như Mazda CX-5 giá 749-979 triệu đồng, Ford Territory giá 762-896 triệu đồng.

Trong 2025, Honda CR-V bán 6.224 xe, giảm 7% so với 2024. Nguyên nhân dẫn đến mức giảm nhẹ doanh số này là việc điều chỉnh nguồn cung của hãng Nhật cho phiên bản hybrid khi chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp từ 2026. Hiện CR-V là một trong những mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường, bên cạnh Toyota Innova Cross. Bản hybrid đóng góp khoảng hơn 30% vào doanh số chung của mẫu xe này.

Doanh số hơn 6.200 xe của CR-V xếp thứ 5 phân khúc ở 2025. Lần gần nhất mẫu xe Honda bán chạy nhất phân khúc CUV cỡ C là vào 2019 với doanh số 13.337 xe.

Thành Nhạn