Honda CR-V 2026 ra mắt Đông Nam Á

Thái LanMẫu xe gầm cao phân khúc C tinh chỉnh thiết kế, bỏ phiên bản thuần động cơ đốt trong và chỉ còn hybrid, nâng cấp công nghệ an toàn.

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt CR-V 2026 cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. CR-V 2026 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ở bản mới, xe chỉ còn một lựa chọn hệ truyền động hybrid, không còn máy xăng.

CR-V 2026 có 5 phiên bản, gồm E 2WD giá 43.700 USD, ES 2WD giá 48.400 USD, HuNT 2WD giá 50.000 USD, RS 2WD giá 52.800 USD, RS AWD giá 54.000 USD.

Bản HuNT 2WD mới có thông số kỹ thuật như ES 2WD, nhưng thêm giá nóc, điểm nhấn bằng đồng cho lưới tản nhiệt và viền đèn sương mù, ốp cản trước, bậc lên xuống và ốp vòm bánh xe.

Nội thất cấu hình 5 chỗ. Nâng cấp đáng chú ý trên CR-V 2026 là hệ thống thông tin điểm mù BSI thay cho camera quan sát làn đường trước đây, cùng với đó là tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

BSI cùng với hệ thống thông tin tích hợp của Google hiển thị trên màn hình cảm ứng 9 inch, cho phép truy cập nhiều dịch vụ như Maps, Play, Assistant và hỗ trợ Android Auto hay Apple CarPlay. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình kính lái HUD, hệ thống Honda Connect kèm chìa khóa kỹ thuật số,

Bộ Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn cho CR-V 2026 tại Thái Lan, với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng bám theo xe ở tốc độ thấp, thông báo xe trước khởi hành. Chỉ bản RS AWD mới trang bị thêm đèn pha thích ứng.

Cả 5 bản đều sử dụng động cơ xăng 2.0 công suất 146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm; kết hợp với một môtơ điện tạo điện năng cho pin lithium-ion, cung cấp năng lượng cho một môtơ điện khác dẫn động bánh xe, với công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm. Kết hợp lại cho tổng công suất 204 mã lực.

Ở dải tốc độ cao, động cơ xăng dẫn động trực tiếp đến các bánh xe thông qua hộp số E-CVT. Xe có ba chế độ lái: Normal, Sport, Econ. Dẫn động cầu trước cho 4 bản thấp, hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho bản cao cấp nhất.

Theo kế hoạch, Honda CR-V 2026 bán ra tại Thái Lan trong tháng cuối năm 2025. CR-V cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage.

Minh Vũ