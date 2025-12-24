Honda có thể làm kei-car chạy điện để cạnh tranh BYD

Honda lên kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu kei-car bán chạy nhất Nhật Bản trong bối cảnh BYD đang chuẩn bị gia nhập thị trường.

Honda dự định tung ra phiên bản điện của N-Box - xe bán chạy nhất tại Nhật Bản - vào khoảng năm tài chính 2027, một động thái có thể giúp đẩy nhanh quá trình ứng dụng xe điện còn chậm chạp tại quốc gia này.

N-Box ra mắt năm 2011. Hơn 200.000 chiếc đã bán ra vào năm 2024, vượt qua Toyota Corolla và giữ vững vị trí là mẫu xe bán chạy nhất tại Nhật Bản trong ba năm liên tiếp. Nội thất rộng rãi và giá cả phải chăng, bắt đầu từ khoảng 1,7 triệu yen (11.000 USD), giúp doanh số tích lũy đạt khoảng 3 triệu chiếc.

Kei-car bán chạy nhất Nhật Bản - Honda N-Box. Ảnh: Honda

Hiện mẫu xe này chỉ có sẵn với động cơ xăng 3 xi-lanh 658 phân khối, cho công suất 58 mã lực ở dạng hút khí tự nhiên hoặc 63 mã lực với bộ tăng áp.

Phạm vi hoạt động và mức giá của phiên bản điện vẫn đang được hoàn thiện. Honda dự kiến tiếp tục bán phiên bản N-Box chạy xăng bên cạnh bản điện trong tương lai.

Kei-car là một tiêu chuẩn độc đáo và đặc trưng của Nhật Bản, với kích thước giới hạn không quá 1,48 m chiều rộng, 3,4 m chiều dài và 2 m chiều cao.

Ngoài các khoản trợ cấp khi mua, xe cỡ nhỏ chạy điện còn được hưởng các ưu đãi thuế tương tự như xe cỡ nhỏ chạy xăng, vốn có mức thuế thấp hơn đáng kể so với xe cỡ lớn.

Mặc dù xe điện chỉ chiếm khoảng 2% doanh số xe mới tại Nhật Bản, thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển, nhưng xe cỡ nhỏ chạy điện đang dần chiếm lĩnh thị trường.

BYD Racco ra mắt tại triển lãm ôtô Tokyo 2025 vào tháng 10 vừa qua. Ảnh: BYD

Hai mẫu xe - Nissan Sakura và Mitsubishi eK X - chiếm hơn 40% doanh số xe điện tại Nhật Bản năm 2024. Phạm vi hoạt động hạn chế của xe điện rất phù hợp với xe cỡ nhỏ, vốn chủ yếu được sử dụng để di chuyển trong thành phố.

Theo Nikkei, cạnh tranh trong thị trường xe cỡ nhỏ chạy điện đang ngày càng gay gắt. Nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD vừa ra mắt Racco - mẫu xe được thiết kế để cạnh tranh với N-Box - tại triển lãm ôtô Tokyo vào tháng 10. Suzuki cũng đang lên kế hoạch giới thiệu một mẫu xe cỡ nhỏ chạy điện vào năm tài chính 2026 hoặc muộn hơn.

Mỹ Anh