Honda Civic tăng trưởng duy nhất phân khúc

Hầu hết các mẫu xe phân khúc C đều giảm doanh số trong tháng 4, chỉ duy nhất Honda Civic tăng, nhờ đó lên một hạng so với tháng 3.

Trong tháng 4, nhu cầu mua ôtô của người Việt sụt giảm ở hầu hết tất cả các phân khúc, doanh số có chiều hướng đi ngang hoặc xuống. Ở phân khúc sedan cỡ C, hầu hết các mẫu xe đều giảm doanh số. Tuy nhiên, Honda Civic là mẫu xe duy nhất có mức tăng trưởng dương, điều này khiến doanh số tổng của phân khúc C trong tháng 4 tăng nhẹ 6% so với trước đó, với 959 xe được giao dịch.

Xếp đầu vẫn là bộ đôi do Thaco lắp ráp, phân phối, là Mazda3 và Kia K3, mức doanh số giảm nhẹ, lần lượt là 337 xe (giảm 3,7%) và 271 xe (giảm 0,4%). Từ đầu năm tới nay, chưa có mẫu xe nào hạ bệ được bộ đôi xe Nhật - Hàn này.

Vị trí thứ ba có sự thay đổi, Hyundai Elantra đã phải nhường ngôi cho đối thủ là Honda Civic. Trong tháng 4 có 197 xe Civic giao đến khách hàng, tăng gần gấp đôi so với tháng trước là chỉ 97 xe. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp Civic có mức tăng trưởng gấp đôi so với mức trước đó.

Điều này đã khiến Elantra tụt xuống hạng 4 với 118 xe bán ra, giảm 20,8% so với tháng trước đó, là mẫu xe có biên độ giảm cao nhất trong phân khúc. Xếp hạng cuối là Toyota Corolla Altis với doanh số 36 xe, giảm 1 chiếc so với tháng trước.

Honda Civic tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Tuy hầu hết các mẫu xe giảm doanh số trong tháng qua, nhưng với sự tăng trưởng mạnh của Civic đã giúp doanh số tổng của phân khúc tăng theo. Trong tháng qua, hầu hết các hãng xe đều có chương trình khuyến mãi, bán hàng nhằm kích cầu, nhưng Civic là một trong những mẫu xe được Honda khuyến mãi "đậm" nhất với mức giảm 100% lệ phí trước bạ, chưa kể các khuyến mãi khác từ nhà phân phối như tiền mặt hoặc phụ kiện.

Những điều trên đã giúp giá bán của Civic không cao hơn nhiều so với các xe top đầu, và thấp hơn mẫu Altis. Hiện doanh số tổng của Civic trong 2024 chỉ khác biệt 31 xe so với vị trí thứ 3 là Elantra.

Hồ Tân