Hôn nhân Jennifer Lopez, Ben Affleck 'bên bờ tan vỡ'

Cặp sao Hollywood Bennifer được cho đã ly thân, bán tài sản chung và nhiều khả năng ly hôn.

Theo Page Six ngày 1/7, một nguồn tin tiết lộ Jennifer Lopez và Ben Affleck (fan gọi với tên thân mật là Bennifer) sống riêng từ tháng 3 đến nay. Tin đồn cặp sao rạn nứt rộ lên khi cả hai hiếm hoi xuất hiện bên nhau trong thời gian dài.

Ben không dự Met Gala 2024 cùng vợ dù J.Lo là một trong bốn host chủ trì sự kiện. Anh cũng vắng mặt trong buổi ra mắt phim Atlas của cô hôm 20/5. Trước những động thái "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhiều trang tin nhận định cả hai chuẩn bị ly hôn.

Hai vợ chồng trong buổi ra mắt phim "Mother" hồi tháng 5/2023. Ảnh: Backgrid

Truyền thông Mỹ cho rằng hôn nhân của Bennifer gặp vấn đề khi có thông tin cặp sao đã rao bán căn biệt thự trị giá 60 triệu tại Beverly Hills, Los Angeles. Đó là tài sản chung của vợ chồng, được mua vào tháng 5/2023. Họ cũng bán một số bức tranh và nhiều món đồ giá trị khác. Cuối tuần trước, Page Six đưa tin Ben Affleck dọn đồ khỏi tổ ấm, chuyển đến nhà thuê gần căn hộ của vợ cũ - minh tinh Jennifer Garner, khi Jennifer Lopez đang ở châu Âu. Lopez được cho cũng đang tìm nhà mới.

Theo nguồn tin của ET, cả hai dành thời gian suy nghĩ về mối quan hệ. "Jen và Ben ly thân nhưng chưa ly hôn. Bây giờ, họ chỉ tập trung vào công việc", người này nói. Đối mặt với trắc trở tình cảm, cặp sao tìm đến người thân và bạn bè để được an ủi. Jennifer Lopez tìm thấy bình yên bên mẹ, hai chị em gái và các con. Cô vừa hủy chuyến lưu diễn This Is Me...Live để tập trung vào cuộc sống cá nhân. Người đẹp đi nghỉ mát tại Italy trước khi dự Paris Fashion Week hôm 24/6.

Ben cũng dựa vào các con riêng và bạn bè, trong đó có Matt Damon. "Anh ấy rất buồn nhưng vẫn tập trung vào công việc, cố trở thành người cha tốt, giúp Jennifer Garner nuôi dạy con cái. Matt vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của Ben", người quen diễn viên cho hay. Tài tử dành nhiều thời gian hơn cho các con. Anh được thấy lái xe máy chở con trai Samuel, 12 tuổi, đi chơi, ăn tối cùng vợ cũ và con gái Violet, 18 tuổi, theo ET.

Thuở mặn nồng của Ben Affleck và Jennifer Lopez Thuở mặn nồng, ca sĩ thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng trên mạng xã hội. Video: Instagram Jennifer Lopez

Về công việc, tờ Vulture nhận xét Ben và Jen có phản ứng khác nhau giữa lúc tin đồn bủa vây. Nếu Jennifer hủy tour diễn để chữa lành bản thân, Ben Affleck bận rộn trên trường quay The Accountant 2 - dự án điện ảnh mới nhất của anh. Theo tạp chí, khi được hỏi vì sao không dự sự kiện cùng vợ, phía Ben luôn lấy lý do bận làm phim.

Cặp sao không tránh mặt nhau hoàn toàn, thi thoảng vẫn gặp trong những sự kiện liên quan con cái. Cuối tháng 5, hai vợ chồng cùng tham dự lễ tốt nghiệp của Violet, được thấy nắm tay nhau. Giữa tháng 6, paparazzi bắt gặp họ xuất hiện trong lễ tốt nghiệp cấp hai của Samuel nhưng không đi chung. Ben dự lễ cùng mẹ ruột, Jen đi một mình. Dịp Ngày của Cha 16/6, Jennifer đăng hình Ben, gọi anh là người hùng.

Ben Affleck và Jennifer Lopez tại lễ tốt nghiệp của con gái Violet hôm 30/5. Ảnh: The Image Direct

Ngoài ra, Ben Affleck gây chú ý khi nhiều lần tháo nhẫn cưới với Jennifer. Trong ngày ăn tối cùng vợ cũ Jennifer Garner và con gái, cánh săn tin không thấy nhẫn cưới trên tay Ben. Hôm sau, chiếc nhẫn trở lại với anh. Ngày 26/6, Bennifer gặp nhau sau khi giọng ca On The Floor trở về từ chuyến công tác ở Pháp, tài tử vẫn đeo nhẫn cưới.

Người quen của cặp sao cho biết trên ET: "Ben và Jen đều biết người hâm mộ chú ý việc cả hai đeo nhẫn hay không. Họ tỏ ra thân thiện với nhau nhất có thể. Hai người vẫn muốn chuyện của mình không ảnh hưởng đến con cái, gia đình và những người bạn chung".

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Affleck cầu hôn đầu tháng 4/2022, đám cưới được tổ chức vài tháng sau đó.

Ben Affleck có ba con với vợ cũ Jennifer Garner gồm Violet, 18 tuổi, Seraphina, 15 tuổi và Samuel, 12 tuổi. Lopez là mẹ của cặp song sinh 16 tuổi Emme và Max với chồng cũ Marc Anthony.

Phương Thảo