Jennifer Lopez hủy concert giữa tin đồn hôn nhân trục trặc

Ca sĩ Jennifer Lopez, 55 tuổi, hủy chuyến lưu diễn "This Is Me… Live" để dành thời gian cho con cái, gia đình giữa tin đồn rạn nứt với Ben Affleck.

Trên trang bán vé concert Live Nation ngày 31/5, ban tổ chức thông báo tour diễn mùa hè của Jennifer Lopez bị hủy. Theo kế hoạch ban đầu, This Is Me... Live sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 để quảng bá album This Is Me... Now, ra mắt hồi tháng 2.

Trailer "This Is Me… Live" - Jennifer Lopez Trailer "This Is Me... Live". Video: YouTube Jennifer Lopez

Cùng ngày, Jennifer Lopez gửi lời xin lỗi đến khán giả trên trang web OntheJLo, nói đây là quyết định khó khăn. Ca sĩ viết: "Tôi hoàn toàn đau lòng và suy sụp khi khiến các bạn thất vọng. Xin hãy hiểu rằng tôi không bao giờ làm điều này nếu không cảm thấy cần thiết. Tôi hứa bù đắp và chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Tôi yêu tất cả mọi người".

Ca sĩ Jennifer Lopez. Ảnh: Lapresse

Trước thông tin Jennifer Lopez ngừng show, nhiều báo quốc tế nhận định ca sĩ cần dành thời gian cho gia đình khi hôn nhân với Ben Affleck, 52 tuổi, rạn nứt. Cặp sao vướng nghi vấn chia tay từ Met Gala năm nay, khi Lopez tham dự sự kiện một mình. Affleck được cho đã dọn khỏi biệt thự 60 triệu USD của cả hai từ hôm 8/5, chuyển đến khu phố Brentwood của Los Angeles, gần nhà vợ cũ Jennifer Garner. Hiện cả hai sống ly thân dù xuất hiện cùng nhau tại lễ tốt nghiệp cấp ba của Violet, 18 tuổi - con gái riêng của Affleck với Garner - hôm 30/5.

Ben Affleck và Jennifer Lopez dự tiệc tốt nghiệp của con gái ngày 30/5. Ảnh: The Image Direct

Ngoài lý do cá nhân, Variety cho rằng việc giọng ca On The Floor hủy tour không đáng ngạc nhiên do doanh số bán vé quá thấp, tồn nhiều ghế trống tính đến hiện tại. Tuy nhiên, một nguồn tin thân Lopez khẳng định ca sĩ không dừng diễn vì thiếu khán giả. Người này cho biết lượng vé gần đây tăng cao tại một số thành phố như Newark, Toronto, Orlando, Miami, Rosemont và Anaheim.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Affleck cầu hôn đầu tháng 4/2022, đám cưới được tổ chức vài tháng sau đó.

Affleck có ba con với vợ cũ Jennifer Garner gồm Violet, 18 tuổi, Seraphina, 15 tuổi và Samuel, 12 tuổi. Lopez là mẹ của cặp song sinh 16 tuổi Emme và Max với chồng cũ Marc Anthony.

Phương Thảo (theo People, Variety)