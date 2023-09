Jennifer Garner đi giày cho người vô gia cư

Diễn viên Jennifer Garner, 51 tuổi, cởi giày tặng một người vô gia cư ngồi xe lăn khi phát hiện ông đi chân đất.

Theo TMZ hôm 18/9, tại bãi biển Santa Monica (Los Angeles), khi ngồi trên ôtô, Jennifer Garner nhoài người ra khỏi xe để nói chuyện với người vô gia cư, tặng ông một túi đồ. Sau đó, cô xuống xe và cởi giày của mình để đi cho ông. Khi phát hiện đôi giày không vừa kích cỡ chân, Garner chạy tới chỗ người quay video và xin mua lại giày của anh.

Jennifer Garner giúp đỡ người vô gia cư Jennifer Garner tặng giày cho người vô gia cư. Video: X17online

Trước đó, Garner từng thể hiện lòng nhân hậu, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Vào sinh nhật lần 50, diễn viên tổ chức sự kiện tặng đồ ăn tại nhà riêng thay vì mở tiệc. Năm 2009, cô trở thành đại sứ của quỹ từ thiện dành cho trẻ em Save the Children. Năm 2013, cô cùng diễn viên Halle Berry vận động một chiến dịch yêu cầu chính quyền cấm thợ săn ảnh chụp ảnh con của các sao. Chính quyền California đã thông qua lá đơn của hai người và bổ sung điều này vào bộ luật của bang. Năm 2015, cô tham gia bộ phim tài liệu A Path Appears, nói về đời sống trẻ em nghèo tại West Virginia.

Jennifer Garner dự buổi công chiếu phim năm 2016. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với Allure hồi tháng 5, diễn viên nói việc công chúng đánh giá mình tốt khiến cô cảm thấy khó thiết lập ranh giới. "Chắc chắn tôi có những ngày tôi không thể tử tế. Tôi cau có với mọi người trước khi họ có thể tiếp cận mình. Tôi không hoàn hảo nhưng không nghĩ mình thô lỗ. Tôi không giỏi giả tạo, tôi giống như một cuốn sách mở", diễn viên cho biết.

Jennifer Garner, 51 tuổi, là diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn trong 13 Going on 30 (2004), Dude, Where’s My Car?... Năm 2005, cô cưới tài tử Ben Affleck sau khoảng một năm hẹn hò, ly dị năm 2018. Họ có ba con chung: Violet (17 tuổi), Seraphina (14 tuổi), Samuel (11 tuổi).

Thanh Giang