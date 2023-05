Hôn nhân 35 năm của tài tử Tom Hanks

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tom Hanks tìm thấy tình yêu đích thực bên Rita Wilson, gắn bó hơn ba thập niên.

Diễn viên Rita Wilson đăng ảnh bên chồng lên Instagram hôm 30/4, viết: "35 năm hôn nhân. Tình yêu là tất cả". Nhiều đồng nghiệp như Jennifer Garner, Julianne Moore, Kenan Thompson bình luận chúc mừng đôi vợ chồng.

Cặp nghệ sĩ gặp nhau lần đầu năm 1981, khi quay bộ phim sitcom Bosom Buddies của đài ABC. Lúc đó, họ chỉ là bạn bè bởi Hanks đã kết hôn với người yêu từ thời sinh viên - Samantha Lewes. Năm 1985, hai người tái hợp trong phim Volunteers của đạo diễn Nicholas Meyer. Năm 1997, sau khi Hanks ly hôn, họ đến với nhau.

Tom Hanks tặng vợ bánh nhân kỷ niệm 35 năm cưới. Ảnh: Instagram Rita Wilson

Tài tử từng nhớ về khoảnh khắc khi mới yêu: "Tôi không nghĩ Rita đồng ý đi chơi riêng. Nếu đây là chuyện tình trung học, tôi bấy giờ chỉ là một gã ngốc có khiếu hài hước. Còn cô ấy là mỹ nữ của trường". Cuộc hôn nhân tan vỡ trước đó khiến Hanks lo lắng và không nghĩ mình sẵn sàng cưới, nhưng tình yêu của Rita đã thay đổi tài tử. Cả hai tổ chức đám cưới năm 1998.

Họ có hai con, Chester Hanks (33 tuổi) và Truman Theodore Hanks (28 tuổi). Wilson cũng giữ quan hệ tốt với hai con riêng của chồng là Colin (45 tuổi) và Elizabeth (40 tuổi).

Những hình ảnh mặn nồng suốt 34 năm của Tom Hanks và Rita Wilson Khoảnh khắc bên nhau của vợ chồng Tom Hanks và Rita Wilson. People

Cặp vợ chồng luôn ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Tháng 12 năm ngoái, Wilson nói trên tờ People: "Tôi giảm tần suất làm việc của mình vì thực sự muốn trở thành một người mẹ, ở đó khi bọn trẻ về nhà, lái xe và làm mọi việc cùng nhau. Tom cũng làm việc rất nhiều, vì vậy chúng tôi sắp xếp tranh thủ đi du lịch cùng anh ấy. Nếu cả hai chúng tôi cùng đi làm và vắng nhà, các con tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không gọi việc hoãn lại sự nghiệp là hy sinh, mà là một lựa chọn".

Wilson cho biết cô hạnh phúc vì Hanks ngày một thành công, không cảm thấy áp lực khi ở bên người chồng nổi tiếng. Khi nhận Oscar cho nam chính trong Forrest Gump, Hanks nói tình yêu của Rita giúp ông hoàn thành vai diễn.

Năm 2015, Rita nói với New York Times đã trải qua các ca phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo ngực vì ung thư vú. "Tom khiến tôi xúc động bởi sự chăm sóc tận tình. Căn bệnh quái ác đó càng khiến chúng tôi gần nhau hơn", bà nói. Rita cho biết chồng rất lãng mạn. Trong một lần dạo phố, Tom Hanks dắt vợ qua đường và nói thầm với bà: "Em không cần thay đổi bất kỳ điều gì. Anh sẽ luôn yêu em". Năm ngoái, khi vợ bị người hâm mộ quá khích xô đẩy, Tom Hanks đã nổi nóng với fan.

Rita Wilson đến ủng hộ buổi ra mắt phim "A Man Called Otto" của chồng tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Wire Image

Còn Tom Hanks chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc: "Tôi ước có một công thức để người ta sống với nhau trọn đời. Chúng tôi thích nhau. Đó là tiền đề của mọi cuộc tình. Tôi nghĩ kết hôn sau tuổi 30 giúp vợ chồng dễ sống với nhau hơn. Cả hai đều trưởng thành, trải qua nhiều mất mát riêng và trân trọng đối phương". Với Hanks, Wilson vừa là vợ, vừa là bạn thân. Cả hai cho biết thường tâm sự đến khuya như những ngày mới yêu.

Tom Hanks, sinh năm 1956, là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. Ngoài làm diễn viên, ông phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Ông nhận giải Oscar đầu tiên nhờ phim Philadelphia, phát hành năm 1993. Vai Forrest Gump trong phim cùng tên mang về tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc thứ hai liên tiếp cho tài tử.

Ngoài hai tượng vàng Oscar, Tom Hank nhận sáu giải Emmy trong 12 lần được đề cử và bốn giải Quả Cầu Vàng. Năm 2014, tổng thống Mỹ Obama trao tặng diễn viên giải Kennedy Center Honors vì những đóng góp cho văn hóa Mỹ.

Rita Wilson, sinh năm 1956, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ. Bà được biết đến qua các phim Sleepless in Seattle (1993), Now and Then (1995), That Thing You Do! (1996), The Story of Us (1999), Runaway Bride (1999), It's Complicated (2009).

Thanh Thanh (theo People)