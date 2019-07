Trước khi đóng vai mẹ của Forrest Gump, Sally Field, sinh năm 1946, có hai giải Oscar nhờ phim Norma Rae và Places in the Heart. Vai diễn giúp cô nhận đề cử "Diễn viên phụ xuất sắc" tại giải BAFTA và Teen Choice Awards năm 1995. Năm 2012, Sally tham gia loạt phim The Amazing Spider-Man trong vai dì May. Năm 2013, nữ diễn viên nhận đề cử Oscar cho vai diễn Mary trong bộ phim Lincoln. Cô hiện tham gia series truyền hình Dispatches from Elsewhere. Dự án đang trong giai đoạn ghi hình và chưa ấn định ngày phát hành.