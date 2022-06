Tom Hanks tức giận khi vợ bị fan xô đẩy

MỹTài tử Tom Hanks nổi nóng khi người hâm mộ quá khích xô đẩy vợ ông - Rita Wilson.

Theo Daily Mail, một nhóm người hâm mộ tiếp cận vợ chồng Tom Hanks khi hai người đến New York tối 15/6. Trong số đó, một người vì mải chen lấn để được chụp hình cùng nam diễn viên đã vô tình đẩy Rita Wilson, khiến bà suýt ngã. Tom Hanks nổi giận và hét lớn, yêu cầu nhóm fan tránh xa vợ mình. Lực lượng vệ sĩ sau đó lập tức can thiệp để cặp sao lên xe riêng mà không bị người hâm mộ quấy rầy.

Tom Hanks nổi giận với fan Tom Hanks nổi giận với fan. Video: Daily Mail

Tom Hanks và Rita Wilson quen trên phim trường Volunteers (1985) của đạo diễn Nicholas Meyer. Hai người hẹn hò và đi đến hôn nhân vào tháng 4/1988, có hai con trai Chester và Truman. Cặp sao được yêu thích tại Hollywood, luôn xuất hiện tình tứ bên nhau.

Tom Hanks, sinh năm 1956, là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. Ngoài làm diễn viên, ông phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Ông nhận giải Oscar đầu tiên nhờ phim Philadelphia (1993). Vai Forrest Gump trong phim cùng tên mang về tượng vàng Oscar Diễn viên chính xuất sắc thứ hai liên tiếp cho tài tử. Sau bộ phim, ông từng lọt vào danh sách đề cử Oscar (đều ở hạng mục Diễn viên chính xuất sắc) thêm ba lần.

Rita Wilson, sinh năm 1956, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ. Bà được biết đến qua các phim Sleepless in Seattle (1993), Now and Then (1995), That Thing You Do! (1996), The Story of Us (1999), Runaway Bride (1999), It's Complicated (2009)...

Phương Mai (theo Daily Mail)