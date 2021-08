Hơn một triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Số tiền chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỷ đồng, trong đó gần 17.900 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.

Sáng 17/8, báo cáo thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tổng chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 tăng 49,2%, tương đương 6.217 tỷ đồng so với năm 2019.

Ngoài trợ cấp thất nghiệp, số tiền này còn được chi hỗ trợ học nghề 148 tỷ đồng; chi đóng Bảo hiểm y tế 806 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 17/8. Ảnh: Hoàng Phong

Theo báo cáo, tổng chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội năm 2020 ước thực hiện 243.700 tỷ đồng. Trong đó, số chi từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm chiếm 18,6% (trên 45.200 tỷ đồng), chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội chiếm trên 81,4% (hơn 198.400 tỷ đồng).

Thường trực Ủy ban Xã hội đánh giá, các nội dung chi của Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đều tăng cả về số người, số tiền so với năm 2019 và nằm trong xu thế tăng đều những năm qua. Do đó, có thành viên trong Ủy ban đề nghị tăng cường kiểm soát việc giải quyết chế độ hưu trí và tử tuất; cần có biện pháp, chế tài để xử lý các trường hợp giải quyết sai, câu kết để trục lợi Quỹ.

Theo bà Thúy Anh, Quỹ ốm đau và thai sản bước sang năm thứ hai liên tiếp có số chi vượt số thu. Mặc dù ngành Bảo hiểm Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, "nhưng tình trạng này vẫn tồn tại, nhất là việc lập khống, làm giả hồ sơ để hưởng chế độ".

Đơn cử tại TP HCM, một số cá nhân phối hợp lập 35 hồ sơ hưởng thai sản và 4 hồ sơ hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần để chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng. Tại Hải Dương, một nhân viên nhân sự đã câu kết lập khống 36 hồ sơ, làm giả 44 hồ sơ thai sản để chiếm đoạt 867 triệu đồng. Tại Bắc Giang phát hiện trên 200 giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội giả...

"Vẫn còn hiện tượng chi sai, chi chế độ trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, tức là vẫn còn tình trạng người lao động đang có việc làm lại được hưởng trợ cấp thất nghiệp", bà Thúy Anh nói.

Năm 2020, có 860.741 người hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, tăng trên 6,6% so với năm 2019; gấp hơn 2 lần so với số người tham gia Bảo hiểm xã hội tăng thêm của năm 2020 so với năm 2019 (399.644 người).

Đến hết năm 2020, tổng số kết dư quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp ước đạt gần 935.180 tỷ đồng.

Hoàng Thùy