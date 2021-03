Đề xuất chi 6.000 tỷ đồng đào tạo lại lao động

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất trích 6.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để doanh nghiệp đào tạo lại lao động có nguy cơ mất việc do Covid-19.

Ngày 16/3, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết trong tháng 3 Bộ sẽ trình Chính phủ chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Hiện dự thảo đã lấy xong ý kiến 12 bộ ngành, 4 tỉnh thành Hà Nội, TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai, 6 Sở và 12 hiệp hội.

Bộ Lao động đề xuất trích 6.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lao động có nguy cơ mất việc do ảnh hưởng của đại dịch trong các doanh nghiệp. Dự kiến mỗi người nhận hỗ trợ một triệu đồng mỗi tháng, liên tục trong 6 tháng. Khoảng một triệu lao động sẽ thụ hưởng nếu chính sách được thông qua.

Người lao động xếp hàng lấy phiếu nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 6/2020. Ảnh: Ngọc Thành

Doanh nghiệp áp dụng chính sách này phải đáp ứng các điều kiện: Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động liên tục 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19; có báo cáo quyết toán tài chính của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, trong đó thể hiện doanh thu bị giảm từ 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Doanh nghiệp phải có phương án cụ thể về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Thời hạn áp dụng hỗ trợ dự kiến một năm kể từ ngày chính sách được ban hành.

Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu, công nghệ sản xuất và cắt giảm lao động. Luật Việc làm quy định Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động do chuyển đổi công nghệ. Song các điều kiện đặt ra khó tiếp cận, như quy mô lao động bị cắt giảm phải từ 30% trở lên, không đủ kinh phí cho đào tạo lại lao động thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh của năm trước mà bị lỗ có xác nhận của cơ quan thuế... Tới nay, chưa doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện và được hưởng chế độ này.

Đến cuối năm 2020, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp còn kết dư khoảng 84.000 tỷ đồng. Cùng năm này, hơn 1,1 triệu lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 32% so với năm 2019, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch. 43% lao động nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp đến từ 5 tỉnh thành có công nghiệp phát triển, gồm Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Hơn 26.000 lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, chủ yếu học lái xe, nấu ăn, pha chế.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng World Bank khảo sát trên 10.200 doanh nghiệp cả nước cho kết quả gần 90% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực của Covid-19. Tỷ lệ chịu ảnh hưởng cao nhất lần lượt ở các ngành may mặc (97%), thông tin truyền thông (96%) và sản xuất thiết bị điện (80%). Để cầm cự qua dịch, 35% doanh nghiệp tư nhân và 22% doanh nghiệp FDI đã cho người lao động nghỉ việc.

Hoàng Phương