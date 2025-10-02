Hơn một thập kỷ tắc đường ở cầu Tó, Hà Nội

Hạ tầng 'nằm im' trong khi dân cư bùng nổ, mật độ phương tiện cá nhân quá lớn, khiến tắc đường trở thành 'bệnh kinh niên' ở cầu Tó.

Trưa nay, lướt mạng xã hội, tôi tình cờ thấy bức ảnh chụp cảnh cầu Tó tắc cứng. Người dân Hà Nội chắc chẳng còn lạ gì hình ảnh đó, bởi tuyến Phan Trọng Tuệ – cầu Tó đã trở thành "điểm đen ùn tắc" kéo dài hơn chục năm qua. Xe máy, ô tô, xe khách, xe tải chen chúc nhau, nhích từng mét đã trở thành "đặc sản" ở khu vực này. Người già, trẻ nhỏ băng qua đường trong cảnh hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Điều đáng nói, tình trạng này đã tồn tại nhiều năm, nhưng đến nay vẫn không hề có giải pháp căn cơ để xử lý.

Cầu Tó tắc cứng vào trưa 2/10. Ảnh: Facebook

Tuyến đường Phan Trọng Tuệ, thuộc Quốc lộ 70, vốn có mặt cắt ngang rộng 40 m, gồm lòng đường, dải phân cách và vỉa hè. Đây là trục huyết mạch kết nối Hà Đông với Văn Điển, đi qua hàng loạt khu dân cư đông đúc. Nhưng suốt hơn một thập kỷ, đoạn đường chỉ dài chưa đầy 4 km từ Hà Đông đến cầu Tó luôn trong tình trạng quá tải.

Nguyên nhân, theo tôi, nằm ở hai điểm:

Thứ nhất, hạ tầng "nằm im" trong khi dân cư bùng nổ: nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 70 đã có kế hoạch mở rộng, nhưng đến nay vẫn "nằm bất động". Trong khi đó, hàng loạt khu đô thị mới mọc lên dày đặc quanh đây, đặc biệt là Đại Thanh – một trong những khu có mật độ dân cư đông nhất Thủ đô. Người dân đổ về ngày một đông, trong khi con đường chính kết nối vẫn giữ nguyên hiện trạng, dẫn đến quá tải kéo dài.

Thứ hai, mật độ phương tiện cá nhân quá lớn: xe tải trọng lớn, xe khách đường dài, xe buýt, xe con, xe máy... tất cả cùng chen chúc trên một mặt đường vốn đã quá tải. Chỉ cần một xe rẽ chậm, hay một vụ va chạm nhỏ cũng đủ khiến dòng xe kéo dài hàng cây số. Sự hỗn loạn này khiến ùn tắc bất kể ngày hay đêm.

Có bạn bè của tôi sáng nào cũng mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để đi hết quãng đường chưa đầy 4 km, buổi chiều lại thêm một tiếng nữa. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe cứ thế bị bào mòn. Điều đáng lo ngại là tình trạng này sẽ không chỉ dừng lại, mà còn tiếp diễn trường kỳ nếu hạ tầng không được giải quyết triệt để. Người dân vẫn tiếp tục chuyển về sống ở các khu đô thị lớn nhưng đường vẫn "thắt cổ chai". Khi dân số tăng mà hạ tầng không thay đổi, ùn tắc sẽ ngày càng nghiêm trọng, tai nạn giao thông cũng tiềm ẩn nhiều hơn.

Theo tôi, ngoài các biện pháp tạm thời như bố trí thêm lực lượng CSGT phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu, xử phạt vi phạm, thì giải pháp căn cơ nhất vẫn phải là đẩy nhanh dự án mở rộng Quốc lộ 70. Không thể để một trục đường huyết mạch, ngay cạnh các khu đô thị lớn nhất Thủ đô, lại bị tắc nghẽn triền miên suốt nhiều năm.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện tại cầu Tó cũng đặt ra một vấn đề thành phố cần mạnh dạn triển khai các giải pháp hạn chế xe máy ở những trục đường huyết mạch như Phan Trọng Tuệ. Xe máy hiện chiếm đa số, di chuyển hỗn loạn, thường xuyên chen lấn gây xung đột giao thông. Nếu chỉ mở đường mà không kiểm soát phương tiện cá nhân, thì chẳng mấy chốc tuyến đường mở rộng cũng lại rơi vào cảnh quá tải.

Giải pháp khả thi là thực hiện lộ trình cấm xe máy song song với: phát triển mạng lưới xe buýt nhanh, xe buýt điện, kết nối trực tiếp các khu đô thị đông dân như Đại Thanh, Tả Thanh Oai với các điểm trung chuyển lớn. Bố trí làn riêng cho phương tiện công cộng, tránh cảnh "xe buýt kẹt trong biển xe máy". Xây dựng bãi gửi xe thông minh gần các nút giao quan trọng để người dân có thể gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng.

Nếu không vừa cải thiện hạ tầng, vừa mạnh tay quản lý phương tiện cá nhân, thì ùn tắc sẽ mãi là "bệnh kinh niên" của khu vực này.

Bảo Nam