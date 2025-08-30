Hơn 9.000 VĐV đăng ký VnExpress Marathon Cần Thơ 2025

VnExpress Marathon Cần Thơ ghi nhận hơn 9.000 người đăng ký tham dự bốn cự ly, ngay trong lần đầu đến với đất Tây Đô.

Theo công bố từ ban tổ chức, một nửa trong số này là VĐV đến từ TP HCM và các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Cự ly 21km tiếp tục chiếm số lượng VĐV đông nhất, đến hơn 60%.

"Đây là tín hiệu đáng mừng. Với một giải hoàn toàn mới, ngay lần đầu tổ chức mà đã có lượng đăng ký tương đương với nhiều giải chạy lâu năm, điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của Cần Thơ trong cộng đồng runner", đại diện ban tổ chức cho biết.

Các VĐV cự ly 5km xuất phát tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang tháng 8. Ảnh: VnExpress Marathon

Với VnExpress Marathon, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự kiện mở rộng đến miền Tây Nam Bộ, sau khi đã tổ chức thành công tại 9 tỉnh thành trên mọi miền đất nước. Việc lựa chọn Cần Thơ là một bước đi chiến lược, nhằm đưa phong trào chạy bộ đến gần hơn với cộng đồng khu vực sông nước.

"Khi VnExpress Marathon đặt chân tới Cần Thơ, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần truyền cảm hứng tập luyện cho hàng nghìn runner mới, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên chuyên và không chuyên giao lưu, học hỏi", vị đại diện nhấn mạnh.

Cung đường thi đấu của giải chưa được công bố. Nhưng ban tổ chức tiết lộ sẽ được thiết kế nhằm khai thác tối đa vẻ đẹp của Tây Đô. Các vận động viên sẽ được đi qua khu vực Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ - biểu tượng của thành phố, các tuyến phố ven sông và khu dân cư địa phương. Lộ trình này mang lại trải nghiệm kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và nét yên bình của miền sông nước.

Giải diễn ra vào giữa tháng 9, khi thời tiết Cần Thơ thường dễ chịu, nhiệt độ dao động 26-31 độ C. Đây là điều kiện lý tưởng để runner thử sức và bứt phá thành tích.

Không chỉ là một giải đấu, VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm thể thao - du lịch nổi bật của khu vực. Bởi thành phố hội tụ cả hạ tầng, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, phù hợp để tạo ra một trải nghiệm khác biệt cho các runner.

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

Cần Thơ có sân bay quốc tế kết nối trực tiếp Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và mạng lưới giao thông thuận tiện đến các tỉnh lân cận. Thành phố sở hữu gần 640 cơ sở lưu trú cùng nhiều homestay ven sông, đáp ứng nhu cầu đa dạng của runner và du khách.

Bên cạnh những trải nghiệm trên đường chạy, runner và gia đình có thể tham quan chợ nổi Cái Răng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng như bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui, hay khám phá miệt vườn với trái cây bốn mùa.

"Chúng tôi mong muốn mỗi vận động viên khi đến Cần Thơ không chỉ để thi đấu, mà còn để cảm nhận được sự hiếu khách và phong cách sống của người miền Tây" đại diện ban tổ chức nói.

VnExpress Marathon Cần Thơ mùa đầu tiên sẽ khởi trang rạng sáng 14/9.

Lan Anh