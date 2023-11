Hơn 8.000 VĐV tham dự giải Pocari Sweat Run Việt Nam 2023

Hơn 8.000 runner đã hoàn thành ba cự ly 21, 10 và 5km tại giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023, diễn ra ngày 19/11 tại khu đô thị Sala, TP HCM.

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam lần thứ 4 tiếp tục thu hút đông đảo sự yêu thích của cộng đồng người yêu thể thao. Xuất phát từ 4h45, giải đưa vận động viên qua những cung đường đẹp như đại lộ Vòng Cung, hầm Thủ Thiêm, đường Mai Chí Thọ và khu đảo Kim Cương, cùng các công trình biểu tượng của TP HCM như cầu Ba Son. Theo ban tổ chức, cung đường được nghiên cứu kỹ, chọn lọc qua nhiều phương án nhằm đảm bảo yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu cho VĐV tham gia.

VĐV xuất phát lúc 4h45 phút ngày 19/11. Ảnh: BTC

Sau hơn một tiếng thi đấu, Hoàng Nguyên Thanh trở thành nhà vô địch, chứng tỏ đăng cấp của nhà vô địch SEA Games. Anh hoàn thành cự ly 21km với thành tích 1 tiếng 12 phút 40 giây. Ở cự ly 10km, Videau Alexandre (Pháp) là người về nhất, thành tích 36 phút 50. Đàng Quốc Tuyên chiến thắng đường đua 5km với thành tích 18 phút 06 giây.

Bên cạnh đó, ở hạng mục dành cho nữ, huy chương vàng SEA Games 21 Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng về nhất với thành tích 1 tiếng 22 phút 26 giây. Ở cự ly 10km, VĐV điền kinh Phạm Thị Thuý Hạnh chạm đích đầu tiên trong 43 phút. Đào Quỳnh Trang là chân chạy nữ về nhất nội dung 5km sau 20 phút 7 giây.

Trạm tiếp được thiết lập theo chuẩn Nhật Bản. Ảnh: BTC

Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho người chạy, năm nay số lượng trạm tiếp nước, pacer (người dẫn tốc) hỗ trợ đều tăng. Cách 2 đến 2,5km ban tổ chức bố trí một bàn tiếp nước, dinh dưỡng, vật tư y tế.

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam mùa thứ 4 có chủ đề Go Sweat - Go Far với thông điệp Mỗi bước chạy nhỏ đều tạo nên sức mạnh phi thường. Ban tổ chức mong muốn hướng đến sự phát triển bền vững, truyền cảm hứng về lối sống tích cực và chủ động. Đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động và phát triển trong mắt bạn bè quốc tế.

Giải thu hút sự quan tâm của runner quốc tế. Ảnh: BTC

Qua bốn năm, giải thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia từ cá nhân, doanh nghiệp, câu lạc bộ. "Tôi thỏa mãn khi tham gia giải chạy năm nay cùng với những người đồng nghiệp. Cung đường mới nhiều thử thách nhưng cũng thú vị thúc đẩy tôi tiến lên phía trước, không bỏ cuộc. Hy vọng năm tới sẽ có thêm nhiều đồng nghiệp cùng mình tham gia những trải nghiệm tuyệt vời này", chị Thùy Trần - nhân viên văn phòng chia sẻ.

Lan Anh