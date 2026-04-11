VnExpress Marathon Huế 2026 đón hơn 8.000 VĐV

VnExpress Marathon Huế 2026, diễn ra ngày 19/4, ghi nhận hơn 8.000 VĐV đăng ký tham dự ba cự ly 21, 10 và 5km.

Mùa giải năm nay, ban tổ chức tập trung phát triển cự ly half marathon (21km) cùng hai cự ly ngắn, đưa runner sải bước trên cung đường gắn với không gian văn hóa, lịch sử đặc trưng của cố đô. Dù không còn cự ly marathon, mốc hơn 8.000 người tham dự cho thấy giải tiếp tục duy trì sức hút và là một trong những điểm hẹn đáng chú ý của cộng đồng chạy bộ cả nước.

Khoảnh khắc hàng nghìn runner xuất phát tại VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo thống kê, cự ly 21km và 5km có lượng tham gia tương đương, khoảng 3.000 VĐV mỗi cự ly, đóng góp 75% lượng người tham dự. Trong khi đó, 10km thu hút hơn 2.000 người, tương đương 25%. Giải năm nay cũng có sự góp mặt của hơn 200 runner quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Anh, Nga...

Huế là địa phương có số lượng runner áp đảo, chiếm hơn một nửa tổng số VĐV tham gia. Đà Nẵng đứng thứ hai về lượng người đăng ký, tiếp theo là TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành miền Trung.

Cơ cấu đăng ký cũng cho thấy người tham dự phân bổ khá đồng đều ở nhiều độ tuổi. Hai nhóm runner dưới 30 tuổi và 30-39 tuổi cùng chiếm tỷ lệ cao nhất, đều ở mức 30%, cho thấy sức hút rõ nét của giải với lực lượng runner trẻ và nhóm người chạy năng động. Nhóm 40-49 tuổi chiếm 25%, trong khi runner từ 50 tuổi trở lên đạt 15%.

Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đang được hoàn tất nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt cho VĐV. Hệ thống tiếp nước, đội ngũ y tế, lực lượng điều phối và các điểm cổ vũ dọc đường chạy sẽ được triển khai để hỗ trợ runner trong suốt hành trình.

"Kế thừa tiêu chuẩn vận hành của những mùa trước, năm nay, chúng tôi tiếp tục tinh chỉnh cung đường, các trạm hỗ trợ, y tế và trải nghiệm tại expo cho VĐV. Ban tổ chức kỳ vọng giải không chỉ là ngày hội thể thao của cộng đồng runner miền Trung, mà còn là một trong những sự kiện mà bất kỳ runner mới nào cũng nên tham dự", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Tình nguyện viên cổ vũ các runner dọc đường chạy VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Cung đường "Sải bước vào kinh thành" của mùa năm nay đưa runner khám phá Kinh thành cổ cùng nhiều biểu tượng đặc trưng của cố đô như cầu Trường Tiền, sông Hương, trường Quốc Học, ga Huế. Sau khi về đích, runner có thể tải ảnh miễn phí, không giới hạn dung lượng từ hệ thống của ban tổ chức.

Giải diễn ra đúng dịp mở màn Lễ hội mùa Hạ thuộc chuỗi sự kiện Festival Huế 2026. Nhờ đó, runner có thể kết hợp thi đấu với tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực diễn ra trên toàn thành phố.

VnExpress Marathon Huế 2026 sẽ phát race-kit tại khu vực Nghênh Lương Đình, đường Lê Duẩn trong hai ngày 17 và 18/4. Cuộc đua chính thức diễn ra lúc 4h ngày 19/4, với cự ly 21km xuất phát đầu tiên, tiếp đến là 10km và 5km.

