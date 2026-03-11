Hơn 8.000 người chạy giải Nagakawa Cup Báo Bắc Ninh 2026

Giải chạy Việt dã Nagakawa Cup Báo Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh lần thứ 30 diễn ra ngày 8/3, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia.

Hơn 8.000 vận động viên là cán bộ chiến sĩ, học sinh sinh viên, cán bộ công nhân viên các sở bộ ban ngành và người dân trên địa bàn tỉnh. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp Tập đoàn Nagakawa cùng Báo Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh tổ chức.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, các sở ban ngành, đại diện Tập đoàn Nagakawa tham gia sự kiện ngày 8/3. Ảnh: Nagakawa

Ban tổ chức cho biết, sau nhiều năm duy trì, giải trở thành hoạt động thể thao đầu xuân quen thuộc tại địa phương, thu hút vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào. Sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, đồng thời hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Năm nay đánh dấu mùa giải thứ 30 của sự kiện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1932-26/3/2026). Hàng nghìn người tham gia đến từ nhiều lực lượng như học sinh, sinh viên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ của Nagakawa tham gia giải chạy. Ảnh: Nagakawa

Giải không đặt nặng yêu cầu chuyên môn, khuyến khích người tham gia kết nối, giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

Tập đoàn Nagakawa tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính của giải. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Tổng giám đốc Nagakawa cho biết việc tham gia tài trợ các hoạt động thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với địa phương.

Hoạt động chạy ra quân ngành hàng thiết bị nhà bếp và gia dụng. Ảnh: Nagakawa

Trong khuôn khổ chương trình, Nagakawa cũng tổ chức giải chạy ra quân dành cho ngành hàng thiết bị nhà bếp và gia dụng, với sự tham gia của đội ngũ nhân viên, đối tác và hệ thống phân phối. Hoạt động được xem là sự kiện khởi động cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2026.

Tập đoàn Nagakawa (Mã chứng khoán: NAG) thành lập năm 2002, niêm yết trên HNX từ năm 2009, hiện hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh, gia dụng và thiết bị nhà bếp. Đơn vị 5 năm liên tiếp trong Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Nagakawa đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đồng hành cùng các giải thể thao cộng đồng như một phần chiến lược phát triển bền vững.

Linh Lam