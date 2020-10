Hơn 73 triệu người Mỹ xem tranh luận Trump - Biden

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden thu hút 73,1 triệu khán giả Mỹ theo dõi trên 16 kênh truyền hình, giảm nhiều so với 4 năm trước.

Lượng người theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp hôm 29/9 giữa hai ứng viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden giảm 13% so với cuộc "so găng" đầu tiên giữa Trump và đối thủ Hillary Clinton năm 2016, theo Nielsen, một công ty nghiên cứu thị trường và quảng bá toàn cầu, có trụ sở tại New York và Diemen, Hà Lan.

Sự kiện 4 năm trước từng thu hút tới 84 triệu người xem, trở thành chương trình có tổng lượng theo dõi cao nhất trong 60 năm diễn ra các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ.

Số liệu của Nielsen bao gồm những người xem cuộc tranh luận tại nhà lẫn những địa điểm công cộng như quán bar, nhà hàng và khán giả xem qua truyền hình Internet.

Con số này không phản ánh được lượng khán giả trực tuyến, vốn ngày càng phổ biển khi người xem truyền hình sụt giảm. Cuộc tranh luận đã được phát trực tiếp trên Twitter, YouTube, các website và nền tảng số khác.

Trump và Biden trong cuộc tranh luận hôm 29/9 ở Cleveland. Ảnh: Reuters.

Dù số người theo dõi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên năm nay qua truyền hình không đạt kỷ lục, hơn 73 triệu khán giả vẫn là con số ấn tượng trong thời đại truyền thông trực tuyến bùng nổ, Alan Schroeder, giáo sư danh dự tại Đại học Northeastern, nhận định. Cuộc tranh luận giữa Trump và Biden là sự kiện được theo dõi nhiều thứ hai trong năm nay, chỉ sau giải đấu bóng bầu dục Super Bowl với gần 100 triệu người xem.

Schroeder nói thêm rằng một số người Mỹ không xem cuộc tranh luận này vì Trump và Biden đều đã quen thuộc với cử tri. Đại dịch và các thách thức khác cũng khiến sự kiện trở nên kém hấp dẫn hơn.

"Có rất nhiều thứ nặng nề đang diễn ra và mọi người đều làm theo cảm xúc của mình. Việc xem thứ gì đó có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn sẽ không thu hút được nhiều người", ông giải thích.

Kênh Fox News thu hút lượng khán giả xem tranh luận cao hơn tất cả các kênh khác với 17,8 triệu người xem. Sự kiện do người dẫn chương trình của kênh này, Chris Wallace, điều hành.

Trong cuộc tranh luận được đánh giá là hỗn loạn, với đầy những lời công kích cá nhân và các pha ngắt lời của Trump, hai ứng viên đã tranh cãi về việc ứng phó với đại dịch Covid-19, chương trình chăm sóc sức khỏe và vận hành nền kinh tế.

Ban tổ chức các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ hôm 30/9 cho biết sẽ áp dụng các quy định mới nhằm lập lại trật tự cho hai cuộc đối đầu còn lại giữa Trump và Biden, dự kiến diễn ra ngày 15 và 22/10.

Anh Ngọc (Theo Reuters)