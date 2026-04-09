Hơn 7.000 runner đăng ký VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 sau hai tuần

VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 ghi nhận hơn 7.000 runner đăng ký chỉ sau hai tuần mở bán vé Super Early Bird, tăng hơn 1.000 người so với cùng kỳ mùa năm ngoái.

Giải dự kiến diễn ra ngày 10/5, đánh dấu mùa thứ hai VnExpress Marathon trở lại đất Tây Đô. Dù thời gian tổ chức được điều chỉnh sớm hơn khoảng 4 tháng so với mùa đầu, sự kiện vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng khi lượng đăng ký vượt mốc 7.000 trong giai đoạn ưu đãi cao nhất.

"Việc tăng hơn 1.000 runner so với cùng kỳ mùa trước cho thấy sức lan tỏa của giải đang mở rộng, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Cần Thơ trên bản đồ chạy bộ Việt Nam", đại diện ban tổ chức cho biết.

Giai đoạn Super Early Bird năm ngoái thu hút hơn 6.000 runner ghi danh. Ảnh: VnExpress Marathon

Trong cơ cấu đăng ký, cự ly 5km dẫn đầu khi ghi nhận gần 2.500 VĐV, chiếm khoảng 35% tổng số runner. Hai cự ly 10km và 21km có lượng người tham gia tương đương, khoảng 2.200 VĐV mỗi cự ly, trong khi 42km ghi nhận gần 400 runner tham dự. Phân bổ này cho thấy giải hiện thu hút mạnh nhóm chạy phong trào và runner kết hợp du lịch trải nghiệm.

Trước lượng đăng ký tăng nhanh, ban tổ chức đóng cổng cự ly 5km nhằm đảm bảo công tác vận hành an toàn, hiệu quả và giữ chất lượng trải nghiệm cho VĐV trên đường chạy. Runner vẫn có thể tiếp tục đăng ký ở các cự ly còn lại.

Theo đó, sau giai đoạn Super Early Bird, giải bước vào giai đoạn Early Bird với mức phí lần lượt là 680.000 đồng cho cự ly 10km, 860.000 đồng cho 21km và 1.050.000 đồng cho 42km. Runner đăng ký theo nhóm được giảm thêm từ 5% đến 25% tùy số lượng thành viên. Cổng đăng ký sẽ mở đến hết ngày 28/4.

Runner vui mừng sải bước về đích VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Lần đầu hiện diện tại đất Tây Đô năm 2025, VnExpress Marathon Cần Thơ thu hút hơn 9.000 runner, trở thành một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Tổ chức vào dịp cuối tuần và đúng thời điểm khởi đầu mùa du lịch hè, giải tạo điều kiện để runner kết hợp thi đấu với nghỉ dưỡng ngắn ngày, trải nghiệm không gian sông nước, miệt vườn và khám phá ẩm thực địa phương.

Dù cung đường chính thức chưa được công bố, ban tổ chức hé lộ sẽ có nhiều điều chỉnh so với mùa trước, hướng tới nâng cao trải nghiệm thi đấu và tạo thêm cảm hứng cho VĐV khi sải bước trên đường chạy. Mọi thông tin sẽ được ban tổ chức cập nhật trên website và fanpage chính thức của giải trong thời gian tới.

Hải Long