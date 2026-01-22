Hơn 53.000 lượt đổi quà từ hoạt động thể thao trên vRace

Chương trình Run To Earn trên nền tảng vRace cho phép người dùng tích điểm thông qua thử thách thể thao trực tuyến, thay vì chỉ dựa trên giao dịch mua bán.

Run To Earn ra mắt từ tháng 6 năm ngoái. Đây là hình thức tích điểm được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng vRace, cho phép người dùng tích lũy điểm thông qua vận động và tham gia các hoạt động thể thao trực tuyến, thay vì chỉ dựa trên giao dịch mua bán. Nhà phát triển cho biết, sau nửa năm triển khai, hiện chương trình có hơn 200.000 người dùng đăng ký tài khoản; trên 53.000 lượt đã đổi quà tặng từ 6 thương hiệu đối tác.

Trung bình mỗi ngày có 2.000 lượt sử dụng, trải dài ở nhiều độ tuổi và địa phương. "Nhưng dịp đặc biệt hay có chiến dịch lớn, lượng người dùng có thể tăng lên trên 5.000", đại diện vRace chia sẻ.

VĐV tham gia giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng. Ảnh: VnExpress Marathon

Ông Quang Huy (52 tuổi, TP HCM) có thói quen đi bộ 30 phút mỗi buổi sáng để nâng cao sức khỏe. Sau một chiến dịch thể thao ở cơ quan, biết đến vRace và Run To Earn, việc này diễn ra đều hơn. "Điểm từ chương trình này được đổi thành các ưu đãi mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe, luyện tập... nên tôi cố gắng duy trì hoạt động", ông Huy chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ - đại diện vRace, hiện nhiều chương trình tích điểm (membership) truyền thống chủ yếu gắn với hành vi mua sắm, thiếu sự tương tác dài hạn và khó tạo động lực duy trì cho người dùng. "Trước thực tế đó, chúng tôi giới thiệu mô hình Run To Earn - tích điểm điện tử gắn với hành vi vận động thực tế để tạo sự gắn kết bền vững", đại diện vRace chia sẻ.

Người dùng đăng ký Run To Earn trên ứng dụng vRace, liên kết với các nền tảng theo dõi vận động phổ biến như Strava, Garmin hoặc ghi nhận trực tiếp hoạt động trên ứng dụng. Tài khoản được kích hoạt, người dùng hoàn thành đủ 30 phút vận động mỗi ngày hoặc 5.000 bước sẽ được tính điểm.

Điểm Run To Earn tích lũy thông qua nhiều hình thức, gồm chạy bộ hoặc đi bộ hằng ngày; tham gia các giải thể thao trực tuyến trên nền tảng vRace; hoàn thành các mốc cự ly trong từng giải hoặc tham gia nhiệm vụ, check-in và minigame.

Các hoạt động được ghi nhận dựa trên tiêu chí về thời gian, cự ly và hình thức vận động. Hệ thống áp dụng cơ chế kiểm soát gian lận (anti-cheat) nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người tham gia.

Người dùng sử dụng điểm trực tiếp trên ứng dụng vRace để đổi các sản phẩm trong hệ sinh thái của nền tảng và voucher, dịch vụ từ thương hiệu đối tác như Motive, Starbalm, Accesstrade, Olane, Lecka và MSC Clinic. Theo đại diện vRace, việc xây dựng hệ sinh thái đối tác theo nhóm ngành liên quan đến vận động và sức khỏe giúp phần thưởng gắn với nhu cầu sử dụng thực tế.

"Hy vọng Run To Earn giúp người dùng duy trì động lực vận động. Việc tích điểm gắn với hoạt động thể chất hằng ngày giúp hình thành thói quen sống tích cực và duy trì tương tác lâu dài với nền tảng", đại diện vRace chia sẻ.

Còn với doanh nghiệp, nhà phát triển kỳ vọng đây là giải pháp mới. Thương hiệu có thể tiếp cận nhóm khách hàng thể thao tiềm năng, đồng thời đo lường hiệu quả chiến dịch thông qua dữ liệu hành vi và tỷ lệ chuyển đổi điểm.

Nền tảng thể thao trực tuyến vRace phát triển bởi FPT Online từ năm 2020. Mục tiêu của vRace là cung cấp sân chơi cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian tham gia các giải offline. Mỗi người có thể chạy bộ, đạp xe, bơi lội ở bất cứ đâu khi có thời gian rảnh, chỉ cần sử dụng ứng dụng vRace.

Lan Anh