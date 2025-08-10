Hơn 500 gia đình dự ngày hội đi bộ bên biển Mỹ Khê

Từ 5h30, khu vực bãi biển Mỹ Khê trở nên nhộn nhịp khi hơn 500 gia đình ba thế hệ cùng tập hợp, khởi động để tham gia Ngày hội gia đình do Nhà thuốc Long Châu tổ chức. Đây là hoạt động đi bộ miễn phí, góp phần gắn kết các gia đình đồng thời thúc đẩy lối sống lành mạnh quan tâm sức khỏe trong cộng đồng.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một chuỗi nhà thuốc tổ chức sự kiện đi bộ dành cho gia đình. Ngay từ sớm, không gian sự kiện đã sôi động khi hàng trăm phụ huynh đưa con tới khu vực sân khấu. Ban tổ chức sắp xếp người tham gia thành nhiều hàng để khởi động. Nhiều em nhỏ được bố mẹ bế, cõng; có bé tự đi, khiến phụ huynh phải theo sát.
Trước giờ xuất phát, nghệ sĩ Trường Giang xuất hiện trên sân khấu chính để cùng các gia đình khởi động. Nam nghệ sĩ khuấy động đám đông bằng những câu đùa khiến nhiều người bật cười. Trường Giang thời gian qua tích cực tập luyện thể dục thể thao. Qua sự kiện, anh cho biết mong muốn các gia đình quan tâm hơn đến sức khỏe các thành viên, cùng nhau tập luyện thể thao nêu có thể.
Đúng 6h, nghệ sĩ cùng hàng nghìn VĐV tiến ra vạch xuất phát. Ngoài Trường Giang, đường đua còn có sự xuất hiện của gia đình ba thế hệ của ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh. Chờ đón các gia đình là cung đường 1km với 4 thử thách.
1.500 VĐV chia làm nhiều lượt xuất phát, cách nhau 15 phút. Để được ghi nhận kết quả, các gia đình phải có ít nhất hai thế hệ và cùng nhau nắm tay về đích.
4 thử thách trên đường đua như vượt chướng ngại vật, thăng bằng, nhà phao... được thiết kế với độ khó vừa phải, tạo thêm nét thú vị cho cuộc đua. Nhiều gia đình phải cùng nhau phối hợp ăn ý mới có thể vượt qua.
Niềm vui của các em nhỏ khi được tham gia thử thách vận động dọc đường đua. Thử thách đòi hỏi sự khéo léo, thăng bằng của VĐV.
Đường đua Long Châu - Ngày hội gia đình trở nên rực rỡ hơn với bột màu tung bay khắp không gian. Nhiều gia đình cho biết đây là lần đầu được trải nghiệm một cuộc đua có đầy đủ ba thế hệ, vừa sôi động vừa mang lại nhiều ý nghĩa.
5 thành viên gia đình anh Nguyễn Văn Minh (Bib 50299) nắm tay nhau cùng đi bộ. Anh cho biết từng khoảnh khắc thi đấu cùng con và bố đều đáng trân trọng và ý nghĩa. Cuộc thi cũng giúp con có thêm kỷ niệm trước khi bước vào năm học.
Một gia đình chụp ảnh cùng nghệ sĩ Trường Giang dọc đường đua. Nghệ sĩ Trường Giang ngoài tham gia các gameshow ăn khách, thời gian qua thường xuyên dự các giải thể thao cộng đồng. Dọc đường đua, anh tích cực hỗ trợ các em nhỏ vượt qua thử thách, liên tục động viên, khích lệ tinh thần. Theo anh, sức khỏe là nền tảng để hạnh phúc.
Gia đình vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh cùng hai con và bố mẹ rạng rỡ trên đường đua. Đăng Khôi và Thủy Anh kết hôn năm 2013, có hai con trai - Đăng Khang, 14 tuổi, Đăng Anh, 11 tuổi. Ca sĩ quê Hà Nội, từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007. Gia đình anh thường xuyên tham gia các hoạt động cùng nhau. Theo anh, đây là cách các thành viên thêm gắn kết, yêu thương cũng giúp cho sự kết nối giữa các thế hệ không bị đứt gãy.
Cuộc đua khép lại lúc 9h cùng ngày khi ban tổ chức trao giải cho các gia đình xuất sắc.
Đại diện chuỗi nhà thuốc Long Châu cho rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là trách nhiệm y tế, mà là một hành trình gắn kết con người. Với "Ngày hội gia đình" - nơi 3 thế hệ cùng vận động và chăm sóc sức khỏe, đơn vị mong muốn mang đến trải nghiệm vui khỏe, góp phần xây dựng thói quen sống tích cực, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống. "Đó cũng chính là tinh thần mà chúng tôi luôn gìn giữ và lan tỏa, đồng hành cùng mọi thế hệ trong hành trình sống khỏe, sống gắn kết", vị đại diện nói.
Trước đó, ngày 9/8, nhiều người dân cũng tham gia các hoạt động thăm khám sức khỏe miễn phí. Họ được tư vấn, tìm hiểu sản phẩm chăm sóc cơ thể.
Ngoài ra, Long Châu tổ chức thêm các minigame có thưởng thu hút nhiều gia đình tham gia.
Hoài Phương
Ảnh: Long Châu