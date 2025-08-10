Hơn 500 gia đình dự ngày hội đi bộ bên biển Mỹ Khê

Trước giờ xuất phát, nghệ sĩ Trường Giang xuất hiện trên sân khấu chính để cùng các gia đình khởi động. Nam nghệ sĩ khuấy động đám đông bằng những câu đùa khiến nhiều người bật cười. Trường Giang thời gian qua tích cực tập luyện thể dục thể thao. Qua sự kiện, anh cho biết mong muốn các gia đình quan tâm hơn đến sức khỏe các thành viên, cùng nhau tập luyện thể thao nêu có thể.

Đúng 6h, nghệ sĩ cùng hàng nghìn VĐV tiến ra vạch xuất phát. Ngoài Trường Giang, đường đua còn có sự xuất hiện của gia đình ba thế hệ của ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh. Chờ đón các gia đình là cung đường 1km với 4 thử thách.