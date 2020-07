Hơn 4.800 tỷ đồng xây cầu đầu tiên qua sông Thị Vải

Bà Rịa - Vũng TàuCầu đầu tiên bắc qua sông Thị Vải được đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, sẽ kết nối hệ thống cảng Cái Mép với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngày 23/7, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải có tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng bằng vốn Trung ương và địa phương.

Thiết kế cầu Phước An. Ảnh: Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải

Dự án có tổng chiều dài hơn 3,7 km, trong đó cầu Phước An dài 3,4 km. Khi hoàn thành dự án nối thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với quy mô 6 làn xe, tàu 3.000 tấn có thể chạy phía dưới.

Cầu xây xong sẽ kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành đi các tỉnh miền Tây, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 51. "Lúc đó, lợi thế của cụm cảng Cái Mép -Thị Vải sẽ được phát huy, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cả vùng Đông Nam Bộ", ông Chí nhận định.

Cũng theo ông Chí, theo quy hoạch trước đây của Đồng Nai, hai dự án cầu, cảng Phước An có ranh giới sát nhau, vi phạm hành lang bảo vệ và hành lang an toàn cầu. Đây cũng là vướng mắc giữa hai địa phương.

Tuy nhiên mới đây Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, cùng hai tỉnh dịch điều chỉnh cục bộ và chốt vị trí xây cầu cách mép cảng Phước An khoảng 150 m về phía thượng nguồn sông Thị Vải so với ranh giới đất cảng, đảm bảo hành lang an toàn công trình tối thiểu 150 m theo quy định.

Cầu Phước An là dự án thành phần thuộc dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, với chiều dài hơn 21,3 km từ cảng Cái Mép Hạ (thị xã Phú Mỹ) tới cảng Phước An (đoạn qua Đồng Nai dài 1,4 km). Hiện đường liên cảng phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gần hoàn thiện.

Vị trí dự kiến xây cầu Phước An. Ảnh: Google Maps.

Sông Thị Vải dài 76 km, là ranh giới tự nhiên giữa Đồng Nai, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hạ lưu hợp lưu với sông Gò Gia đổ ra biển gọi là sông Cái Mép, có lòng rộng và sâu hình thành cụm cảng biển.

Trường Hà