Hơn 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân

Tính tới cuối tháng 11, trên 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2025 chưa được giải ngân, trong khi hạn chót chỉ còn 55 ngày.

Năm nay Việt Nam phải giải ngân trên 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công (gồm kế hoạch Thủ tướng giao, vốn cân đối ngân sách địa phương). Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 11 tháng, cả nước giải ngân được 553.250 tỷ đồng, đạt gần 61% kế hoạch Thủ tướng giao. Dù số tuyệt đối cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 155.700 tỷ đồng, tỷ lệ này vẫn thấp hơn kỳ vọng trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 95-100% để hỗ trợ tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5%.

Như vậy, trên 360.000 tỷ đồng vốn công chờ được giải ngân từ nay tới hạn chót 31/1/2026.

Tại công điện ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng kế hoạch giải ngân vốn công 2025 chỉ còn 55 ngày, trong khi khối lượng vốn tồn đọng rất lớn. Ông "nghiêm khắc phê bình" các đơn vị chậm trễ và yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Theo Bộ Tài chính, hiện còn 22 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn công, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương gỡ vướng ngay hai điểm nghẽn hiện nay là giải phóng mặt bằng và cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu. Các đơn vị phải công khai số liệu giải ngân hàng tuần.

Các bộ ngành rà soát ngay tiến độ giải ngân từng dự án để có phương án điều chuyển vốn từ nơi chưa dùng hết, còn dư cho dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn trong năm nay.

Bộ Tài chính được giao theo dõi, báo cáo Chính phủ danh sách các đơn vị "ì ạch" để có giải pháp điều hành linh hoạt.

Việt Nam dự kiến năm nay hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.000 km đường ven biển, khởi công tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng... Nguồn lực công giữ vai trò "vốn mồi" quan trọng trong đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp, động lực quan trọng giúp phục hồi, thúc đẩy để đạt tăng trưởng ở mức cao. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm.

