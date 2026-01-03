Hơn 30 đại học công bố phương thức xét tuyển năm 2026

Hơn 30 trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh dự kiến 2026, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong việc sử dụng học bạ và sự lên ngôi của các kỳ thi đánh giá năng lực.

Cụ thể, 14 trường duy trì xét tuyển riêng học bạ hoặc kết hợp với tiêu chí khác. Có trường chỉ xét điểm lớp 12 như Đại học Nguyễn Tất Thành, Công nghệ TP HCM, Kinh tế - Tài chính TP HCM, Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng).... Ba trường xét 3-6 học kỳ là Đại học Hoa Sen, Công thương TP HCM, Kinh tế Kỹ thuật Long An.

Một số khác áp dụng tùy ngành, chương trình. Ví dụ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Công nghệ thông tin... trong khi trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ dùng cho các chương trình liên kết quốc tế.

Điểm thi đánh giá năng lực, tư duy được hầu hết trường sử dụng. Các kỳ thi này gồm TSA (Đại học Bách khoa Hà Nội), HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội), V-ACT (Đại học Quốc gia TP HCM), SPT (Đại học Sư phạm Hà Nội), H-SCA (Đại học Sư phạm TP HCM), V-SAT (kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức).

Ngoài ra, các trường vẫn xét tuyển thẳng với học sinh được giải quốc gia, quốc tế; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét chứng chỉ quốc tế. Các chứng chỉ quốc tế phổ biến được dùng như SAT, ACT, A-Level, IB.

Ngoài xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các phương thức tuyển sinh khác của hơn 30 trường như sau ([X] là có sử dụng nhưng chưa công bố chi tiết):

TT Trường Xét học bạ độc lập Xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy Chứng chỉ quốc tế 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Không TSA SAT, ACT, A-Level, AP, IB 2 Đại học Kinh tế quốc dân Không HSA, TSA SAT, ACT 3 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Không HSA, TSA,

V-ACT, SPT SAT, ACT 4 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA SAT 5 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA Không 6 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA Không 7 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA SAT 8 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Chỉ chương trình liên kết HSA SAT, ACT, A-Level 9 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tuỳ ngành Kỳ thi của trường và H-SCA Không 10 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Không SPT Không 11 Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) Học bạ lớp 12 Không Không 12 Đại học Nông lâm Bắc Giang Học bạ lớp 12 Không Không 13 Đại học Sư phạm TP HCM Không H-SCA

(kết hợp học bạ/điểm năng khiếu) Không 14 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Không Không Không 15 Đại học Công nghiệp TP HCM Không Không Không 16 Đại học Công thương TP HCM Học bạ 3 năm THPT V-ACT, H-SCA Không 17 Đại học Bách khoa TP HCM Không V-ACT

(kết hợp nhiều tiêu chí) ACT, IB, A-Level, SAT (kết hợp) 18 Đại học Ngân hàng TP HCM Không V-SAT Không 19 Đại học Tài chính - Marketing TP HCM X V-ACT, V-SAT Không 20 Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM X V-ACT Không 21 Đại học Hoa Sen (TP HCM) Học bạ 3-6 kỳ THPT HSA, V-ACT, V-SAT Không 22 Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) Học bạ ớp 12 HSA, V-ACT, V-SAT, H-SCA Không 23 Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) Học bạ lớp 12 V-ACT, V-SAT SAT, ACT, A- Level, IB 24 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM Học bạ lớp 12 V-ACT, V-SAT Không 25 Trường Sĩ quan thông tin Không HSA, V-ACT Không 26 Đại học Nha Trang (Khánh Hoà) X V-ACT, HSA Không 27 Đại học Nam Cần Thơ X X X 28 Đại học Tây Đô (Cần Thơ) X V-SAT, V-ACT X 29 Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) Học bạ lớp 12 X X 30 Đại học Kiên Giang Học bạ lớp 12 V-ACT, V-SAT Không 31 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Long An Học bạ 2-5 kỳ V-ACT Không

Năm nay, lịch tuyển sinh đại học sớm hơn hai tuần so với năm trước, do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra sớm, vào ngày 11-12/6. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính để học sinh có phương án học và ôn thi, muộn nhất là ngày 15/2.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Dự kiến, thí sinh biết điểm chuẩn đại học năm 2026 từ 17h ngày 10/8 đến 13/8.

Lịch xét tuyển đại học năm 2026

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm ngoái, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Tất cả xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm với nhiều phương thức như các năm trước.

Khoảng 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng nhưng chỉ gần 625.500 xác nhận nhập học. Điểm chuẩn với hệ đại học từ 13 đến 30. Điểm trung bình là 19,11, giảm 3 so với kỳ tuyển sinh năm ngoái.

Dương Tâm