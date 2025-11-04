Đẩy lịch xét tuyển đại học 2026 sớm nửa tháng

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 vào đầu tháng 7, biết kết quả vào giữa tháng 8, sớm hơn khoảng hai tuần so với mọi năm.

Thông tin nằm trong kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 4/11.

Do lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay, lịch tuyển sinh được đẩy lên tương ứng. Với nhóm xét tuyển thẳng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế như SAT, thời gian nộp hồ sơ, minh chứng là trước 17h ngày 20/6.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Dự kiến, thí sinh biết kết quả đỗ hay trượt từ 17h ngày 10/8 - thời điểm kết thúc lọc ảo, đến 17h ngày 13/8. So với năm nay, mốc này sớm hơn chục ngày.

Bộ yêu cầu các trường đại học xây dựng kế hoạch, sớm công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính để học sinh có phương án học và ôn thi, muộn nhất là ngày 15/2/2026.

Hồi tháng 9, Bộ lấy ý kiến về việc bỏ hay tiếp tục xét tuyển học bạ và giới hạn nguyện vọng xét tuyển, song đến nay chưa quyết định việc này. Các trường vẫn dự kiến thông tin tuyển sinh theo quy chế cũ.

Một số mốc tuyển sinh đại học năm 2026, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Nội dung Thời gian hoàn thành Thí sinh cung cấp các chứng chỉ (ngoại ngữ, SAT...) 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng Ngày 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (trực tuyến) Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Công bố điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, pháp luật Ngày 8/7/2026 Công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (trực tuyến) Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8 Thí sinh xem kết quả đỗ/trượt Trước 17h ngày 13/8 Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống 17h ngày 21/8 Xét tuyển bổ sung Từ ngày 22/8

Năm nay, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Tất cả xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm với nhiều phương thức như các năm trước.

Khoảng 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng nhưng chỉ gần 625.500 xác nhận nhập học. Điểm chuẩn với hệ đại học từ 13 đến 30. Trung bình là 19,11, giảm 3 so với kỳ tuyển sinh năm ngoái.

6 ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung, cùng ở Đại học Huế và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa của Học viện Quân y.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm