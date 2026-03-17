Hơn 200 lính Mỹ bị thương sau 16 ngày chiến sự với Iran

Quân đội Mỹ thông báo số binh sĩ bị thương trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" đã vượt 200 người, ghi nhận tại 7 nước vùng Vịnh.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins ngày 16/3 cho biết đã có hơn 200 binh sĩ Mỹ bị thương tại 7 quốc gia gồm Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trong số đó, hơn 180 quân nhân đã quay trở lại làm nhiệm vụ sau khi điều trị.

Con số này tăng khoảng 60 người so với tuyên bố vào tuần trước của người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell. Số quân nhân bị thương nghiêm trọng cũng tăng từ 8 lên 10 người.

Phần lớn các trường hợp xảy ra trong những ngày đầu chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Một số ít ca chấn thương được ghi nhận trong vài ngày gần đây do các vấn đề sức khỏe xuất hiện muộn sau các vụ tấn công giai đoạn đầu chiến sự, chủ yếu liên quan đến chấn thương sọ não.

Tiêm kích Mỹ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 3/3. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ ghi nhận 7 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran. Bên cạnh đó, 6 quân nhân khác tử vong tuần trước khi một máy bay tiếp dầu KC-135 rơi tại Iraq trong vụ tai nạn được cho là do va quẹt với máy bay cùng loại của Mỹ.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết phần lớn thương vong của quân đội Mỹ là do các cuộc tấn công bằng drone tự sát. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết gần 90% các trường hợp bị thương chỉ ở mức nhẹ.

CENTCOM tuyên bố quân đội Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu, trong khi Israel thực hiện khoảng 8.000 đòn đánh. Các mục tiêu bị nhắm tới gồm bệ phóng tên lửa chống hạm, cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và drone, kho vũ khí và hệ thống phòng không của Iran.

Tư lệnh CENTCOM Charles Cooper khẳng định Mỹ vẫn duy trì được "hỏa lực áp đảo" xuyên suốt 16 ngày qua và đang nắm ưu thế trên không, cho phép máy bay Mỹ tiến hành nhiệm vụ trên lãnh thổ Iran mà không gặp cản trở đáng kể.

Iran thời gian qua liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở của quân đội Mỹ cũng như mục tiêu dân sự tại nhiều nước vùng Vịnh, nhằm đáp trả chiến dịch mà Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.

Vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất xảy ra ngày 28/2 tại cảng Shuaiba ở Kuwait, khi một drone tấn công tự sát đánh trúng trung tâm tác chiến chiến thuật của Mỹ, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng. Một quân nhân khác tử vong sau khi bị thương trong cuộc tấn công tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Thanh Danh (Theo Washington Post, AP)