Hơn 17.000 tỷ đồng mở trục đường mới từ TP HCM đi miền Tây

TP HCM sẽ mở tuyến đường mới ở cửa ngõ phía tây bắc nối sang Tây Ninh với chiều dài gần 10 km, rộng 25-52 m, tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng giúp tăng liên kết vùng.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Sở Xây dựng trình UBND TP HCM, tuyến có điểm đầu tại Vành đai 2 (phường Bình Tân), điểm cuối giáp Tây Ninh (Long An cũ), trùng với điểm đầu dự án ĐT.823D phía địa phương này.

Tuyến được chia nhiều đoạn với quy mô từ 25 đến 52 m. Cụ thể, đoạn từ Vành đai 2 đến đường Bình Thành rộng 25 m; Bình Thành - Nguyễn Thị Tú rộng 30 m; Nguyễn Thị Tú - Vành đai 3 rộng 52 m; đoạn còn lại rộng 44 m. Tốc độ thiết kế 60-80 km/h.

Hướng tuyến dự kiến đường mở mới Tây Bắc. Đồ họa: Tâm Thảo

Trên tuyến sẽ xây ba cầu vượt kênh Trung Ương, Liên Vùng, An Hạ; cùng các cầu cạn và nút giao tại Vành đai 2, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc, Quách Điêu. Nút giao Vành đai 3 được đầu tư dạng hoa thị hoàn chỉnh, kết hợp cầu vượt và các nhánh rẽ để tăng năng lực thông hành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.254 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 10.800 tỷ, xây dựng gần 5.000 tỷ, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng. Dự án chia thành 4 thành phần, gồm ba dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và một dự án xây dựng tuyến chính.

Quốc lộ 1 (Vành đai 2) đoạn qua Bình Chánh cũ - điểm đầu dự án. Ảnh: Giang Anh

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện từ quý II năm nay sau khi dự án được phê duyệt. Công trình dự kiến khởi công quý II/2027, hoàn thành sau hai năm.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giảm tải giao thông khu vực cửa ngõ, đồng thời kết nối các tuyến Vành đai 2, 3, 4, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp của TP HCM và vùng lân cận.

Ngoài dự án này, TP HCM cũng chuẩn bị đầu tư kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt hơn 15 km với tổng vốn gần 16.000 tỷ đồng, cùng các dự án nâng cấp quốc lộ 1, 22 theo hình thức BOT, nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực tây bắc.

Giang Anh