Đề xuất kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt 15 km, vốn gần 16.000 tỷ đồng

Đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ được kéo dài thêm 15,1 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn gần 16.000 tỷ đồng, tạo thêm trục kết nối TP HCM với Tây Ninh.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi vừa được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM để thẩm định, trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, dự án đã được cập nhật lại quy mô và tổng mức đầu tư so với nghiên cứu sơ bộ trước đó nhằm tăng hiệu quả và đồng bộ hạ tầng khu vực.

Theo phương án đề xuất, tuyến nối dài có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên (quốc lộ 1, xã Tân Nhựt), điểm cuối giáp ranh Tây Ninh, tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, song giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m, đáp ứng 10 làn trong tương lai.

Đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt giao với quốc lộ 1 tại huyện Bình Chánh ccũ, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Dự án xây dựng các nút giao theo quy mô 6 làn tại kênh C, Võ Hữu Lợi (kênh B), Vành đai 3, kênh A, kênh Xáng An Hạ và cuối tuyến (kênh Xáng Nhỏ). Hai nút giao quan trọng với đường Võ Trần Chí và khu vực ga đầu mối Tân Kiên (quốc lộ 1) được đầu tư hoàn chỉnh ngay từ đầu. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng cũng được làm đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.975 tỷ đồng, chia thành ba dự án thành phần, gồm hai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Tân Nhựt và Bình Lợi, cùng dự án xây dựng tuyến đường.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý II năm nay sau khi dự án được phê duyệt. Công trình khởi công vào quý II/2027, hoàn thành cuối năm 2029.

Hướng tuyến dự kiến nối dài đại lộ Võ Văn Kiệt. Đồ họa: Hoàng Khánh

Đại lộ Võ Văn Kiệt hiện là một trong những trục giao thông lớn của TP HCM, dài khoảng 13 km, rộng 60 m (6-10 làn xe), nối từ hầm Thủ Thiêm đến quốc lộ 1. Tuyến thuộc trục Đông - Tây gồm Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ, đưa vào khai thác từ năm 2009.

Việc kéo dài tuyến nhằm tăng kết nối TP HCM với khu vực phía tây, đặc biệt là Tây Ninh và Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời phát huy hiệu quả các dự án lớn như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Trung Lương, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp.

Ngoài dự án này, cửa ngõ phía tây TP HCM đang và sẽ triển khai thêm nhiều công trình trọng điểm như mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, nâng cấp quốc lộ 1 và 22 theo hình thức BOT.

Giang Anh