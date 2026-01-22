Hơn 13.700 gian hàng vi phạm bị gỡ khỏi các nền tảng online

Năm 2025, có hơn 13.700 gian hàng vi phạm trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến bị gỡ, theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Thông tin được bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nêu tại Diễn đàn "Gian lận thương mại trên không gian mạng - Thách thức và giải pháp ngăn chặn" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều 22/1.

Số lượng gian hàng bị gỡ bỏ nêu trên được thống kê đến ngày 2/12, do bán hàng giả, cấm, không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng. "Bản chất những sản phẩm này tồn tại trên môi trường kinh doanh truyền thống và online là cánh tay nối dài' giúp nó được tiêu thụ nhanh và rộng hơn", bà Hà nói.

Bà Lê Thị Hà phát biểu tại diễn đàn chiều 22/1. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến năm qua ước đạt 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với 2024. Số liệu của nền tảng dữ liệu Metric cho hay, 4 sàn đa ngành lớn nhất là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đang quy tụ khoảng 601.800 gian hàng (shop), giảm gần 7,5% so với 2024.

Phó chủ tịch VCCI Võ Tân Thành nhận định, đến 2025, thương mại điện tử không còn là kênh bổ trợ, mà đã thành cấu phần quan trọng trong cấu trúc kinh tế, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhưng theo ông, đáng lo là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc bị làm giả ngày càng tinh vi. "Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, tác động trực tiếp đến niềm tin thị trường và sự phát triển bền vững của thương mại điện tử", ông nói.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn và tính chất tinh vi hơn, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng.

Một số doanh nghiệp tham dự Diễn đàn cũng phản ánh thiệt hại. Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam cho biết năm qua đã phối hợp với một sàn thương mại điện tử lớn gỡ bỏ 822 link bán hàng vi phạm.

Ông Nguyễn Thuận Đạt, Giám đốc Điều hành DAFC, Đại diện Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) chuyên phân phối hơn 138 thương hiệu quốc tế chuyên hàng xa xỉ và cao cấp, cho biết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc đang tràn lan từ sàn thương mại điện tử, mạng xã hội đến KOL livestream (hoạt động phát trực tuyến của người có ảnh hưởng).

"Ước tính thực tiễn từ các doanh nghiệp chính hãng trong ngành, hàng gian, hàng giả và hàng xách tay không kiểm soát có thể gây sụt giảm mức hai chữ số về doanh thu, đặc biệt trong các ngành hàng giá trị cao", ông Đạt nói.

Tháng 12/2025, Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử, hiệu lực từ 1/7 năm nay. Bà Lê Thị Hà cho biết việc luật yêu cầu định danh gian hàng theo VNeID sẽ gia tăng minh bạch, dẹp nạn người bán ẩn danh, tùy ý thay đổi, đóng và tạo mới gian hàng bất kỳ như trước. Bộ Công Thương đang xây dựng 2 nghị định nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại điện tử và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực này.

