Shopee, TikTok Shop chiếm 8% thị phần ngành bán lẻ

Năm 2025, doanh số giao dịch trên Shopee, TikTok Shop hơn 400.000 tỷ đồng, xấp xỉ 8% quy mô ngành bán lẻ.

Báo cáo Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 2025 do nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric vừa cho biết doanh số giao dịch (GMV) trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop đạt 429.700 tỷ đồng (16 tỷ USD).

Trong đó, Shopee và TikTok Shop chiếm 97% thị phần, tương đương hơn 400.000 tỷ đồng. So sánh với quy mô ngành bán lẻ Việt Nam năm qua ở mức 5,3 triệu tỷ đồng, theo số liệu của Cục Thống kê, giao dịch trên hai sàn này chiếm xấp xỉ 8%, từ mức 6,5% hồi 2024.

"Sàn cam" tiếp tục dẫn đầu với hơn 56% thị phần, dù đà tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của TikTok Shop. Thị phần sàn này năm qua mở rộng lên hơn 41%. Ngược lại, Lazada, Tiki thu hẹp từ 6% về 3%.

Thị phần các sàn thương mại điện tử năm 2024 và 2025. Nguồn: Metric

Tính chung 4 sàn, doanh số năm qua duy trì tăng trưởng cao, gần 35%. Tốc độ này giảm nhẹ so với mức 37,4% hồi 2024 nhưng vẫn cao hơn 4 lần so với tăng trưởng ngành bán lẻ nói chung (8%).

Năm qua, người Việt đã mua hơn 3,6 tỷ sản phẩm trên Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, tăng hơn 15% so với 2024. Được ưa chuộng nhất là sản phẩm làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ. Cùng với đó, hàng tiêu dùng và sức khỏe cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. "Nhìn chung, người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng thiết yếu", Metric nhận định.

Doanh số toàn thị trường tăng mạnh nhưng số lượng nhà bán hàng (shop) trên 4 sàn giảm gần 7,5% năm qua, còn 601.800 shop, cho thấy mức độ cạnh tranh cao về chất lượng, dịch vụ và hiệu quả chấn chỉnh là sau các đợt truy quét hàng giả, kém chất lượng của lực lượng chức năng.

Sang 2026, nhiều khả năng thị trường tiếp tục có sự sàng lọc nhà bán sau khi Luật Thương mại điện tử được Quốc hội thông qua ngày 10/12, hiệu lực từ 1/7 tới. Theo đó, luật đã bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của người bán, người livestream và chủ quản nền tảng.

Luật cũng quy định định danh các nhà bán trên sàn thương mại điện tử thông qua VNeID, nhằm hỗ trợ truy vết người bán, hạn chế hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và quản lý thuế hiệu quả hơn. Chính phủ đang xây dựng các văn bản hướng dẫn theo hướng khả thi, tránh chồng chéo và không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Viễn Thông